Пенсионеры из Базарного Карабулака занимаются скандинавской ходьбой
Национальный проект Президента Владимира Путина «Демография» предоставляет широкие возможности для продления активного долголетия. Для получателей услуг комплексных центров социального обслуживания населения доступны все виды социальной активности, включая спортивные и оздоровительные занятия по самым разным направлениям. Это адаптивная физкультура, гимнастика, йога, тренировки со спортивным оборудованием, скандинавская ходьба и многое другое.
Пенсионеры из комплексного центра соцобслуживания населения Базарно-Карабулакского района с удовольствием тренируются на стадионе. В хорошую погоду занятия на свежем воздухе отлично поднимают настроение, заряжают бодростью и энергией, и укрепляют иммунитет, что очень актуально в сезон простудных заболеваний.
После таких прогулок спортсмены отмечают улучшение самочувствия, прилив сил и энергии на весь день.