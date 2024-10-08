Пенсионеры из Базарного Карабулака занимаются скандинавской ходьбой

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Национальный проект Президента Владимира Путина «Демография» предоставляет широкие возможности для продления активного долголетия. Для получателей услуг комплексных центров социального обслуживания населения доступны все виды социальной активности, включая спортивные и оздоровительные занятия по самым разным направлениям. Это адаптивная физкультура, гимнастика, йога, тренировки со спортивным оборудованием, скандинавская ходьба и многое другое.Пенсионеры из комплексного центра соцобслуживания населения Базарно-Карабулакского района с удовольствием тренируются на стадионе. В хорошую погоду занятия на свежем воздухе отлично поднимают настроение, заряжают бодростью и энергией, и укрепляют иммунитет, что очень актуально в сезон простудных заболеваний.После таких прогулок спортсмены отмечают улучшение самочувствия, прилив сил и энергии на весь день.