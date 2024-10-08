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Саратовские самовары получили премию
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В Дергачах по нацпроекту появился мемориальный комплекс
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15:00 | 07 октября
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13:37 | 07 октября
Продолжается прием заявок на участие в X фестивале «София»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Пенсионеры из Базарного Карабулака занимаются скандинавской ходьбой

Новости
Пенсионеры из Базарного Карабулака занимаются скандинавской ходьбой


Национальный проект Президента Владимира Путина «Демография» предоставляет широкие возможности для продления активного долголетия. Для получателей услуг комплексных центров социального обслуживания населения доступны все виды социальной активности, включая спортивные и оздоровительные занятия по самым разным направлениям. Это адаптивная физкультура, гимнастика, йога, тренировки со спортивным оборудованием, скандинавская ходьба и многое другое.

Пенсионеры из комплексного центра соцобслуживания населения Базарно-Карабулакского района с удовольствием тренируются на стадионе. В хорошую погоду занятия на свежем воздухе отлично поднимают настроение, заряжают бодростью и энергией, и укрепляют иммунитет, что очень актуально в сезон простудных заболеваний.

После таких прогулок спортсмены отмечают улучшение самочувствия, прилив сил и энергии на весь день.