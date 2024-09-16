Субботний день – вместе со спортом!

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Именно под таким девизом провели минувший выходной участники Спартакиады трудящихся Саратовской области, которая проходит в рамках Всероссийской Спартакиады среди трудящихся, посвященной Году семьи.На стадионе «Локомотив» собрались 26 команд организаций и предприятий из 8 районов области. Программа спартакиады включает в себя 9 испытаний:– дартс,– гиревой спорт,– легкая атлетика,–настольный теннис,– многоборье ГТО,– мини-футбол,– перетягивание каната,– шашки.Победителям турнира будет определен по шести лучшим результатам.Участников спортивного праздника поприветствовали ﻿﻿министр спорта области Олег Дубовенко, заместитель министра труда и социальной защиты области,председатель комитета по труду и занятости населения Наталья Михайлова, председатель Саратовского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» Михаил Ткаченко, председатель регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» Максим Шихалов.«Спартакиадное движение в нашем регионе набирает обороты. Рад приветствовать здесь столько спортивных и сильных духом людей. Уверен, вы проявите свой командный дух и сплоченность и поставите личные рекорды. Отрадно, что все больше работодателей области создают условия для занятия физической культурой и спортом своим сотрудникам. Проигравших не будет, потому что спорт - объединяет!» - подчеркнул Олег Дубовенко.