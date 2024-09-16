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Субботний день – вместе со спортом!

Новости / Спорт
Субботний день – вместе со спортом!


Именно под таким девизом провели минувший выходной участники Спартакиады трудящихся Саратовской области, которая проходит в рамках Всероссийской Спартакиады среди трудящихся, посвященной Году семьи.

На стадионе «Локомотив» собрались 26 команд организаций и предприятий из 8 районов области. Программа спартакиады включает в себя 9 испытаний:
– дартс,
– гиревой спорт,
– легкая атлетика,
–настольный теннис,
– многоборье ГТО,
– мини-футбол,
– перетягивание каната,
– шашки.
Победителям турнира будет определен по шести лучшим результатам.

Участников спортивного праздника поприветствовали ﻿﻿министр спорта области Олег Дубовенко, заместитель министра труда и социальной защиты области,председатель комитета по труду и занятости населения Наталья Михайлова, председатель Саратовского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» Михаил Ткаченко, председатель регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» Максим Шихалов.

«Спартакиадное движение в нашем регионе набирает обороты. Рад приветствовать здесь столько спортивных и сильных духом людей. Уверен, вы проявите свой командный дух и сплоченность и поставите личные рекорды. Отрадно, что все больше работодателей области создают условия для занятия физической культурой и спортом своим сотрудникам. Проигравших не будет, потому что спорт - объединяет!» - подчеркнул Олег Дубовенко.