В Москве спектакль саратовского Оперного пройдет с аншлагом

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7 сентября 2024 г. в рамках IX фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» на сцене театра «Геликон-опера» (г. Москва) Саратовский академический театр оперы и балета покажет оперу «Петр Первый». На данный момент в свободной продаже осталось несколько билетов, на показе ожидается аншлаг.Поставленный в Саратове к 350-летию выдающегося русского монарха спектакль «Петр Первый» не шёл в России с 1978 года. Это одно из интереснейших произведений о «допетербургском» периоде жизни и правления Петра в истории музыкального театра. Основанный на исторических документах, указах, письмах Петра, сюжет переносит зрителей в эпоху формирования первых полков, стрелецких бунтов, «Великого Посольства», Северной войны и основания новой столицы России – Петербурга.Создатели оперы в Саратове стремились к достоверной трактовке образа преобразователя России. В центре внимания спектакля - Петр Первый как личность – противоречивая, вспыльчивая, мятущаяся, но наделенная невероятной силой и любовью к России.В опере используются подлинные мелодии старинных песен и кантов, что создает характерную атмосферу Петровской эпохи. Картины жизни царя показаны на историческом фоне и раскрывают ожесточенную борьбу новой России и старой, которая яростно сопротивлялась преобразованиям. Описывая переломную эпоху в истории России, постановщики саратовской оперы воссоздали исторический дух и масштаб действия.«Мы рады, что спектакль нашего театра привлекает внимание московской театральной аудитории, это о многом говорит. Наша постановка удивит и порадует даже искушенного зрителя. Для нашей труппы выступление на лучших сценах страны – возможность расширять свои театральные границы, совершенствоваться и конкурировать с лучшими. Также это прекрасная возможность коллегам из региональных театров общаться, обмениваться творческими планами, опытом», - отмечают в пресс-службе театра.Напомним, Саратовский театр оперы и балета последний раз гастролировал в Москве в 2019 году. Тогда столичная публика высоко оценила балет «Вешние воды» Владимира Кобекина, показ которого состоялся на Новой сцене Большого театра России.