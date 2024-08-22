В музее Федина представят китайскую культуру

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В 2024 году в России проходит Год культуры Китая. Это значимое событие способствует укреплению культурных связей между двумя странами и обмену опытом в области искусства и культуры.22 августа в Государственном музее К.А. Федина открывается выставка «Пусть распускаются все цветы. К.А. Федин и китайская культура», приуроченная к Году культуры Китая.Ее тема посвящена мало изученным связям писателя с учеными, писателями и художниками Китайской Народной Республики. Впервые будут представлены материалы из архива К.А. Федина, в котором сохранились письма профессора Цао-Цзинь Хуа, фотографии писателей Мао Дуня и Ба Цзиня, гравюры известного художника Ци Бай-ши и многие другие артефакты середины ХХ века – времени небывалого интереса к истории, литературе и искусству Китая.Музей Федина приглашает на бесплатную экскурсию 26 августа 16:00.