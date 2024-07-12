Волейболистки «Протона» сыграют против сборной Непала

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Волейбольный клуб «Протон» по приглашению федерации волейбола Непала с 19 по 24 июля посетит Катманду с официальным визитом. Команда и тренерский штаб проведут встречу с официальными представителями непальской федерации, а также мастер-класс и два товарищеских матча с женской сборной.В Непал отправятся главный тренер Юрий Маричев, старший тренер Мустафа Кылынч, а также игроки — Ольга Костюкевич, Анастасия Азанова, Анна Лубенченко, Анна Зиновьева, Екатерина Тимошкова, Елена Вашина, Мила Володина, Наталья Слаутина, Инна Крук, Варвара Сергеева, Ангелина Емелина.Также представлять российский волейбол будут двукратная обладательница серебряных медалей летних Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Любовь Соколова, серебряный призёр Олимпийских игр, а также чемпионка мира Марина Бабешина.«Волейбол в Непале сейчас активно развивается. Коллеги обратились к нам с просьбой провести мастер-класс. С учетом того, что международных матчей в настоящее время практически нет, а обмен опытом очень важен, мы приняли это приглашение. Планируем провести товарищеские игры с непальскими волейболистками, в которых сможем проверить свои игровые связи. Уверен, это будет ценно для нашей подготовки к новому сезону»,- поделился главный тренер Юрий Маричев.Стоит отметить, что женская сборная Непала по волейболу участвует в международных соревнованиях с 1999 года. Команда является бронзовым (1999, 2006, 2016) и серебряным призером (2010, 2019) призером Южноазиатских игр.