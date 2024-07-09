Саратовские гребцы одержали победу на чемпионате Республики Беларусь

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С 3 по 6 июля на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялся открытый чемпионат Республики Беларусь по академической гребле.Спортсмены саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту показали следующие результаты:Марина Рубцова, Валентина Плаксина, Екатерина Севостьянова, Екатерина Глазкова - золото в четверке без рулевого, женщины.Виолетта Зинина, Валентина Плаксина, Марина Рубцова в составе сборной команды нашей страны в дисциплине восьмерка с рулевым завоевали золото.Виолетта Зинина, Елизавета Ковина, Виктория Луганская, Анастасия Тиханова - серебро в четверке без рулевого, женщины.Роман Ломачев, Иван Кладов, Илья Иванов, Алексей Воробьев - серебро в четверке без рулевого, мужчины.Роман Ломачев в составе сборной страны в дисциплине восьмерка с рулевым завоевал серебро.