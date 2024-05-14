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Дмитрий Богин - победитель первенства Европы по самбо

Новости / Спорт
Дмитрий Богин - победитель первенства Европы по самбо


С 9 по 12 мая на Спенс Арене в сербском городе Нови-Сад проходит чемпионат и первенство Европы 2024 года по самбо.

На турнир заявилось 29 стран, что является самым большим показателям за последние 10 лет. 43-й чемпионат Европы собрал на своих коврах более 500 спортсменов.

Спортсмен саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам им. С.Р. Ахмерова Дмитрий Богин завоевал золотую медаль в весовой категории 79 кг среди юниоров 18-20 лет, проведя три встречи со спортсменами из Азербайджана, Грузиии Армении.

Тренируют спортсмена Юрий Богин и Седрак Торосян.