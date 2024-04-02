Сумоистка Варвара Роганова – призер Первенства России
В Казани завершилось Первенство России по сумо среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 32 регионов страны.
Наш регион на турнире представила спортсменка Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортивной школы Балашовского района Варвара Роганова.
В напряженной борьбе Варвара завоевала бронзовую медаль в весовой категории 55 кг.
Подготовил спортсменку тренер Антипов С.В.