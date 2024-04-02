2 апреля 2024 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 02 апреля
Николай Червов - серебряный призер чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
17:00 | 02 апреля
Паводок 2024: напряжённой остаётся ситуация в Перелюбском районе области
16:00 | 02 апреля
Сумоистка Варвара Роганова – призер Первенства России
15:45 | 02 апреля
В новом областном учебном поисковом центре открылась первая учебная смена
15:00 | 02 апреля
В оздоровительном лагере Балашова создадут условия для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
14:00 | 02 апреля
В сезонные полевые работы вступили 18 муниципальных районов области
13:00 | 02 апреля
Сотрудники крупного предприятия электронной промышленности учатся применять инструменты бережливого производства
12:00 | 02 апреля
Будущие педагоги получили практический опыт в работе c неблагополучными семьями
11:00 | 02 апреля
В поселке Возрождение Хвалынского района начался капитальный ремонт врачебной амбулатории
10:00 | 02 апреля
Саратовские школьники могут отправиться в «Космическую Одиссею»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Сумоистка Варвара Роганова – призер Первенства России

Новости / Спорт
Сумоистка Варвара Роганова – призер Первенства России


В Казани завершилось Первенство России по сумо среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 32 регионов страны.

Наш регион на турнире представила спортсменка Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортивной школы Балашовского района Варвара Роганова.

В напряженной борьбе Варвара завоевала бронзовую медаль в весовой категории 55 кг.

Подготовил спортсменку тренер Антипов С.В.