Сумоистка Варвара Роганова – призер Первенства России

просмотров: 74

В Казани завершилось Первенство России по сумо среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 32 регионов страны.Наш регион на турнире представила спортсменка Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортивной школы Балашовского района Варвара Роганова.В напряженной борьбе Варвара завоевала бронзовую медаль в весовой категории 55 кг.Подготовил спортсменку тренер Антипов С.В.