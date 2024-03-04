На федеральном телеканале рассказали об устройстве освещения на саратовских трассах

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В программе «Утро России» на т/к «Россия 1» сегодня вышел репортаж об устройстве освещения в селе Черкасское Вольского района в рамках нацпроекта Президента страны «Безопасные качественные дороги»«Стало светло, как днем. И когда дети идут в школу, очень удобно. Потому что до этого у нас фонарей не было вообще», - рассказала журналистам местная жительница Лилия Рахимова, ещё один местный житель добавил, что «сейчас отлично, светло, живем, как в городе».На участке, где трасса «Вольск – Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской области» проходит вдоль села Черкасское, был смонтирован 151 светильник. Согласно контракту, работы подрядчик должен завершить в конце мая 2024-го года. Однако, уже в прошлом году были выполнены все строительно-монтажные работы, само уличное освещение заработало в январе. Ещё на одной трассе «Хвалынск - Ивановка - Алексеевка» освещение заработало за несколько дней до наступления Нового года – 28 декабря.Это не единственная трасса, где в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнялись работы по устройству наружного освещения. Так, весной этого года освещение заработает на а/д «Саратов - Красный Текстильщик» и а/д «Елшанка - Песчаный Умет»