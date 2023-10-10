Саратовский домрист Кирилл Малямин представит Россию на XVII молодёжных Дельфийских играх государств — участников СНГ

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Домрист Кирилл Малямин, студент областного колледжа искусств, вошел в сборную команду России, которая примет участие в XVII молодёжных Дельфийских играх государств — участников СНГ в Кыргызии с 6 по 10 октября и Вторых открытых молодёжных Арктических Дельфийских играх, которые пройдут в этом году в Сыктывкаре с 20 по 24 ноября.Вместе с ним в г. Бишкек – столицу Кыргызской Республики вылетела концертмейстер Светлана Сергеевна Иванова. Для Кирилла это третьи Дельфийские игры – в его копилке уже есть золотая и бронзовая награды а также специальный диплом.