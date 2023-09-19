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В Воскресенском районе в рамках инициативных проектов обустроили парковую зону

Новости
В Воскресенском районе в рамках инициативных проектов обустроили парковую зону


В селе Синодское Воскресенского района завершено обустройство парковой зоны. Уложили тротуарную плитку, установили ограждения, скамейки, урны и провели освещение. Стоимость проекта составила 1,1 млн рублей. Средства областной субсидии - 0,7 млн рублей. От местных жителей и индивидуальных предпринимателей поступило 0,2 млн рублей.

«Мы видим, что проекты в основном касаются улучшения условий в районах. К примеру, самыми многочисленными являются проекты по ремонту систем водоснабжения, благоустройству мест отдыха, установке детских игровых и спортивных площадок. И важно, что их выбирают сами жители. Благодаря собственной инициативе активные граждане, смогли решить проблемы в районах, сделав свою жизнь и жизнь своих соседей лучше и комфортнее», – рассказала министр финансов Ирина Бегинина.

В этом году субсидии в полном объеме предоставлены уже 62 поселениям, выполнившим необходимые условия.

Напомним, что всего в регионе на областной конкурс инициативных проектов в этом году было подано 259 заявок. Для реализации комиссией отобраны 127.

Общая стоимость отобранных проектов составляет 210,6 млн рублей. В том числе ожидается поступление инициативных платежей от граждан в сумме 12,2 млн рублей, вклад бизнеса составит 26,1 млн рублей. Финансовая помощь областного бюджета - 140 млн рублей.