Сотрудники модельных библиотек Саратовской области стали победителями ежегодного конкурса «Гений – это ты!»

просмотров: 191

В рамках проекта «Гений места» на базе модельных библиотек нового поколения создаются так называемые «точки концентрации талантов». Модельные библиотеки из всех регионов России, вошедшие в данный проект, являются региональными кураторами – ресурсными центрами проекта и его информационными площадками.Победители конкурсного отбора в 2023 году представили множество интересных идей и свое видение того, как приобретенный ими профессиональный навык в дальнейшем сможет помочь развитию и улучшению жизни в их регионе и населенном пункте.В число победителей по направлению «Менеджмент проектов в сфере культуры» от Центральной модельной детской библиотеки Лысогорского муниципального района вошла молодой библиотекарь Дарьяна Шикина. Она разработала арт-проект «Лысогорская палитра» по созданию иллюстрации бренда с последующим продвижением сувенирной продукции посёлка Лысые Горы Саратовской области. От модельной библиотеки-филиала №9 центральной библиотечной системы г. Саратова победителем стала молодой сотрудник Юлия Румак с проектом «Город дОрОг» (школа юного экскурсовода).