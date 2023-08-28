Сотрудники модельных библиотек Саратовской области стали победителями ежегодного конкурса «Гений – это ты!»
С 8 июня по 21 августа 2023 года в рамках реализации федерального проекта «Придумано в России» в части создания творческих лабораторий «Гений места» проходил ежегодный конкурс «Гений – это ты!», организованный министерством культуры Российской Федерации и Российской государственной библиотекой. Из 500 заявок из разных регионов России члены жюри отобрали 100 человек, которые получат возможность пройти бесплатное онлайн-обучение творческим профессиям от лидеров креативных индустрий. Они овладеют полезными знаниями в нескольких направлениях: менеджмент проектов в сфере культуры, дизайн сайтов, маркетинг в социальных сетях (SMM-маркетинг), основы программирования на Python.
В рамках проекта «Гений места» на базе модельных библиотек нового поколения создаются так называемые «точки концентрации талантов». Модельные библиотеки из всех регионов России, вошедшие в данный проект, являются региональными кураторами – ресурсными центрами проекта и его информационными площадками.
Победители конкурсного отбора в 2023 году представили множество интересных идей и свое видение того, как приобретенный ими профессиональный навык в дальнейшем сможет помочь развитию и улучшению жизни в их регионе и населенном пункте.
В число победителей по направлению «Менеджмент проектов в сфере культуры» от Центральной модельной детской библиотеки Лысогорского муниципального района вошла молодой библиотекарь Дарьяна Шикина. Она разработала арт-проект «Лысогорская палитра» по созданию иллюстрации бренда с последующим продвижением сувенирной продукции посёлка Лысые Горы Саратовской области. От модельной библиотеки-филиала №9 центральной библиотечной системы г. Саратова победителем стала молодой сотрудник Юлия Румак с проектом «Город дОрОг» (школа юного экскурсовода).
В рамках проекта «Гений места» на базе модельных библиотек нового поколения создаются так называемые «точки концентрации талантов». Модельные библиотеки из всех регионов России, вошедшие в данный проект, являются региональными кураторами – ресурсными центрами проекта и его информационными площадками.
Победители конкурсного отбора в 2023 году представили множество интересных идей и свое видение того, как приобретенный ими профессиональный навык в дальнейшем сможет помочь развитию и улучшению жизни в их регионе и населенном пункте.
В число победителей по направлению «Менеджмент проектов в сфере культуры» от Центральной модельной детской библиотеки Лысогорского муниципального района вошла молодой библиотекарь Дарьяна Шикина. Она разработала арт-проект «Лысогорская палитра» по созданию иллюстрации бренда с последующим продвижением сувенирной продукции посёлка Лысые Горы Саратовской области. От модельной библиотеки-филиала №9 центральной библиотечной системы г. Саратова победителем стала молодой сотрудник Юлия Румак с проектом «Город дОрОг» (школа юного экскурсовода).