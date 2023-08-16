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На развитие сельских территорий Саратовская область получит 440 млн рублей

Новости
Губернатор Роман Бусаргин в Москве встретился с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Руководители обсудили проекты в сфере АПК и развития села, которые могут быть реализованы в Саратовской области:

На развитие сельских территорий Саратовская область получит 440 млн рублей

Регион планирует расширить своё участие в программе комплексного развития сельских территорий. Область учла замечания Минсельхоза РФ по подготовке проектов и в этом году получила в 2 раза больше средств на их реализацию – 440 млн рублей. Это позволит создать новые объекты сельской инфраструктуры, в том числе в с. Натальино Балаковского района (комплексное развитие села), с. Каменка Пугачевского района (ДК), с. Репное Балашовского района (дорога). Кроме того, впервые за много лет в регионе началось строительство социального жилья для сельских жителей (в Ровенском районе). На 2024 год наш регион подал больше заявок в программу.

Обсуждались перспективы развития саратовского ипподрома, который сейчас находится в федеральной собственности. Он входит в десятку лучших в России, однако его инфраструктура нуждается в обновлении.
Регион разработал перспективный план развития ипподрома и готов поэтапно финансировать его реконструкцию. Для этого Роман Бусаргин предложил создать на базе ипподрома совместное с областью предприятие. Планируется привести в порядок арену, беговые дорожки, конюшни, манеж, другую инфраструктуру. 

Губернатор предложил увеличить региону лимит «компенсирующей» субсидии на возмещение затрат по договорам агрострахования. Область расположена в зоне рискованного земледелия, этот механизм необходим фермерам. В этом году уровень страхования яровых культур вырос в 3,4 раза по сравнению с 2022-м.