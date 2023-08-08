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Опережающее финансирование позволит отремонтировать дорогу, на которую жаловались жители

Новости
В селе Белогорное Вольского района завершены основные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.
Опережающее финансирование позволит отремонтировать дорогу, на которую жаловались жители


В нормативное состояние дорожники приводили участки улиц Елховка и площадь 65 лет Октября
Ремонт в этом году стал возможным благодаря казначейским кредитам на опережающее финансирование. В 2023 году в 70 субъектов Российской Федерации будут направлены средства в объеме 120,5 млрд рублей. Саратовская область дополнительно получила 2,7 млрд рублей при поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. На эти средства будет отремонтировано дополнительно 115 км трасс областного значения. Эти работы проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Улицы Елховка и площадь 65 лет Октября ранее были переданы на областной уровень. На объекте протяженностью почти 2 км было выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

Кроме того, ведутся работы ещё на двух дорогах в Вольском районе: транзитный маршрут, проходящий через Вольск к селу Терса, ранее переданный на региональный уровень и автоподъезд к селу Междуречье от трассы «Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области». На этот автоподъезд в адрес губернатора Романа Бусаргина в марте текущего года поступили обращения. Местные жители просили отремонтировать дорогу. Тогда во время проходившего актива в Вольске глава региона потребовал изменить ситуацию с дорогами в районе.