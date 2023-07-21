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До конца года планируется расселить 202 дома в 14 муниципалитетах

Новости

В Саратовской области до конца этого года необходимо построить 28 домов для переселенцев из аварийного жилья. Такую задачу поставил Роман Бусаргин во время совещания с главами районов. Напомним, этот проект реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
До конца года планируется расселить 202 дома в 14 муниципалитетах



По первому этапу программы новые квартиры получат 7,5 тысяч жильцов аварийных домов. До конца года нужно расселить 202 дома в 14 муниципалитетах. Расселение возможно несколькими способами - выплата компенсаций по среднерыночной цене, приобретение квартир у застройщиков и строительство домов по заказу муниципалитета.

В рамках первого этапа параллельно с выкупом квартир и приобретением готового жилья строится 28 многоквартирных домов в Саратове, Энгельсе, Балакове, Балашове, Вольске, Ершове, Марксе, Степном и Ровном. Сейчас на всех площадках развёрнуты работы. В большей части районов объекты сдадут осенью этого года, в Саратове и Ершове – в декабре. Роман Бусаргин поручил Минстрою взять на особый контроль строительство домов в этих двух городах и расписать чёткий график производства работ.

«Главное условие программы - этап должен быть завершен до конца года. Это должны понимать и министр строительства, и главы районов. От вашей расторопности и взаимодействия с подрядчиками напрямую зависят сроки улучшения жилищных условий наших жителей. Ряд районов сложно заходили в процесс строительства, но это не должно сказаться на людях, которые ждут новые квартиры», - отметил глава региона.

Губернатор также поручил ускорить процедуру выкупа квартир в муниципалитетах. Эту работу нужно закончить уже в августе.

Финансирование первого этапа составило 8,2 млрд рублей. Сейчас уже заключены контракты на приобретение 2142 квартир и соглашения о выкупе 407 жилых помещений. На сегодняшний день расселены 700 человек.

Программа выполнена в Новоузенске, близка к завершению в Красноармейске, Красном Куте, Петровске и Пугачеве. В этих районах изначально был небольшой объём аварийного фонда.

По второму этапу программы необходимо расселить 174 аварийных дома – это 5,5 тысяч человек. Роман Бусаргин подчеркнул, что все средства до муниципалитетов уже доведены. До конца августа нужно закончить конкурсные процедуры на строительство жилья. Завершить второй этап необходимо до конца 2024 года.