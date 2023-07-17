Торжественный финиш ралли «Шелковый путь» пройдет в Москве
В общей сложности участники преодолеют более пяти тысяч километров, из них более 300 прошло по территории Саратовской области.
В регионе маршрут ралли прошел по Пугачевскому, Ивантеевскому, Федоровскому, Краснопартизанскому, Балаковскому, Советскому, Ершовскому, Красноармейскому, Гагаринскому районам и Саратову. Для просмотра заездов были организованы зрительские зоны .
Более пяти тысяч жителей региона пришли поддержать спортсменов и посмотреть заезды спортивных автомобилей.
На помощь в организации мероприятия пришли и волонтеры «Молодежь плюс», в течение двух дней они осуществляли свой функционал на бивуаке, зоне питания и контрольных точках маршрута.
Эти два дня стали запоминающимся событием для всех, кто посетил точки маршрута «Шелкового пути». Предлагаем посмотреть фото-отчет (https://vk.com/album-104412294_292955002), где собраны лучшие кадры с гонки.