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Торжественный финиш ралли «Шелковый путь» пройдет в Москве

Новости / Спорт
Торжественный финиш ралли «Шелковый путь» пройдет в Москве


В общей сложности участники преодолеют более пяти тысяч километров, из них более 300 прошло по территории Саратовской области.

В регионе маршрут ралли прошел по Пугачевскому, Ивантеевскому, Федоровскому, Краснопартизанскому, Балаковскому, Советскому, Ершовскому, Красноармейскому, Гагаринскому районам и Саратову. Для просмотра заездов были организованы зрительские зоны .

Более пяти тысяч жителей региона пришли поддержать спортсменов и посмотреть заезды спортивных автомобилей.

На помощь в организации мероприятия пришли и волонтеры «Молодежь плюс», в течение двух дней они осуществляли свой функционал на бивуаке, зоне питания и контрольных точках маршрута.

Эти два дня стали запоминающимся событием для всех, кто посетил точки маршрута «Шелкового пути». Предлагаем посмотреть фото-отчет (https://vk.com/album-104412294_292955002), где собраны лучшие кадры с гонки.