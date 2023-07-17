Торжественный финиш ралли «Шелковый путь» пройдет в Москве

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В общей сложности участники преодолеют более пяти тысяч километров, из них более 300 прошло по территории Саратовской области.В регионе маршрут ралли прошел по Пугачевскому, Ивантеевскому, Федоровскому, Краснопартизанскому, Балаковскому, Советскому, Ершовскому, Красноармейскому, Гагаринскому районам и Саратову. Для просмотра заездов были организованы зрительские зоны .Более пяти тысяч жителей региона пришли поддержать спортсменов и посмотреть заезды спортивных автомобилей.На помощь в организации мероприятия пришли и волонтеры «Молодежь плюс», в течение двух дней они осуществляли свой функционал на бивуаке, зоне питания и контрольных точках маршрута.Эти два дня стали запоминающимся событием для всех, кто посетил точки маршрута «Шелкового пути». Предлагаем посмотреть фото-отчет (https://vk.com/album-104412294_292955002), где собраны лучшие кадры с гонки.