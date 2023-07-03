3 июля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 03 июля
Дом Эрнеста-Августа Беллерта в Саратове признан объектом муниципального значения
17:03 | 03 июля
Посол гостеприимства Саратовской области стала амбассадором национальной премии «Горы России»
16:52 | 03 июля
Участник СВО из Саратова награжден медалью «За отвагу»
16:44 | 03 июля
Впервые на отремонтированных сельских дорогах взяли пробы асфальтобетонного покрытия
16:01 | 03 июля
Около полутора тысяч заявок уже поступило на «Киновертикаль-2023»
15:03 | 03 июля
В нескольких колледжах открыли бюджетные места вместо коммерческих
14:00 | 03 июля
Министерство строительства и ЖКХ напоминает о работе «горячих линий» по вопросам водоснабжения
13:04 | 03 июля
Жители Саратовской области могут изучить дата-аналитику на Python и цифровые технологии в профессии строителя
12:01 | 03 июля
Саратовские товары будут поставлять в Турцию
11:02 | 03 июля
Юные саратовские мультипликаторы представили идеи "100 вещей"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Дом Эрнеста-Августа Беллерта в Саратове признан объектом муниципального значения

Новости

Список реестровых объектов культурного наследия пополнился очередным памятником. Им стало здание, которое находится в Саратове на улице Советской, 35. Напомним, что в 2001 году оно было признано выявленным объектом. В настоящее время комитет культурного наследия организовал историко-культурную экспертизу, которая показала наличие необходимых признаков для получения особого статуса.
Дом Эрнеста-Августа Беллерта в Саратове признан объектом муниципального значения

По обнаруженной в архивах информации, в 1909 году мещанин Эрнест-Август Андреевич (Генрихович) Беллерт докупил часть дворового места у мещанки Алевтины Ивановны Трынкиной. Уже в 1912 году Беллерт заложил свое имущество. А затем на эти средства хозяин выстроил каменный, двухэтажный с подвалом дом, который оформил в модном тогда стиле модерн. Квартиры в этом здании сдавались собственником в аренду. После национализации здесь размещалось Управление саратовской губернской милиции, затем он стал обычным жилым домом.

Министр области-председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин подписал приказ о включении объекта «Дом Эрнеста-Августа Андреевича Беллерта» в Единый государственный реестр в категории местного (муниципального) значения. Также утверждены границы территории памятника и предмет охраны.