Дом Эрнеста-Августа Беллерта в Саратове признан объектом муниципального значения

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По обнаруженной в архивах информации, в 1909 году мещанин Эрнест-Август Андреевич (Генрихович) Беллерт докупил часть дворового места у мещанки Алевтины Ивановны Трынкиной. Уже в 1912 году Беллерт заложил свое имущество. А затем на эти средства хозяин выстроил каменный, двухэтажный с подвалом дом, который оформил в модном тогда стиле модерн. Квартиры в этом здании сдавались собственником в аренду. После национализации здесь размещалось Управление саратовской губернской милиции, затем он стал обычным жилым домом.Министр области-председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин подписал приказ о включении объекта «Дом Эрнеста-Августа Андреевича Беллерта» в Единый государственный реестр в категории местного (муниципального) значения. Также утверждены границы территории памятника и предмет охраны.