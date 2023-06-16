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Саратовский «Протон» представил новых игроков

Новости / Спорт

Волейбольный клуб по итогам прошедшего сезона сохранил большую часть своего состава. Покинули команду центральная блокирующая Виктория Пушина и связующая Марианна Носова.

Саратовский «Протон» представил новых игроков

В новом сезоне за «Протон» будет играть центральная блокирующая Варвара Сергеева. 19-летняя волейболистка родилась в Томске, с 2019 года выступала в системе казанского "Динамо-Ак Барс". В составе этого клуба она завоевывала Кубок России и Суперкубок России, серебро Всероссийской Спартакиады, а в молодежной команде "Динамо-Ак Барс-УОР" дважды выигрывала Молодежную лигу, дважды побеждала в Кубке Молодежной лиги. По итогам прошедшего сезона МЛ вошла в символическую сборную Финала, как лучшая блокирующая. Помимо этого Варвара Сергеева является чемпионкой мира U18 (2021).

Еще одним приобретением саратовского клуба стала 25-летняя доигровщица Ангелина Емелина. Спортсменка родилась в Нижнем Новгороде. Последние два сезона провела в местной "Спарте". Среди наград Ангелины: золото чемпионата Европы среди девушек (2015), золото (2019) и бронза(2016) чемпионатов России среди команд Высшей лиги "А".

Также из нижегородской "Спарты" в "Протон" перешла 27-летняя диагональная Наталья Селивёрстова. Уроженка Рязани является бронзовым призёром чемпионата России среди команд высшей лиги "А".

На позицию связующей была приглашена 24-летняя Татьяна Маркова - волейболистка родом из города Бор Нижегородской области. Прошлый сезон Татьяна провела в команде "Липецк", до этого на протяжении семи лет была игроком нижегородской "Спарты", в составе которой становилась победительницей (2019), а также двукратным бронзовый призёром (2016, 2020) чемпионатов России среди команд высшей лиги "А".