10 июня 2023 СУББОТА
Новости
15:00 | 10 июня
Лучшие спектакли фестиваля «Театральное Прихоперье» будут доступны по Пушкинской карте
14:30 | 10 июня
В Дубках стартовал второй этап благоустройства парка
13:00 | 10 июня
Накануне Дня России саратовцы получили госнаграды
12:30 | 10 июня
В Год педагога и наставника саратовская школа названа именем Константина Ушинского
12:28 | 10 июня
18 млн рублей выделили дополнительно за классное руководство саратовским педагогам
02:32 | 10 июня
В День России 2240 ступеней Лахта Центра преодолеют 89 спортсменов
18:00 | 09 июня
Киновидеоцентр приглашает на «Семейный киночас»
17:43 | 09 июня
Молодых предпринимателей бесплатно обучат основам ведения бизнеса
17:05 | 09 июня
Туристический потенциал Саратовской области впервые представлен на форуме «Путешествуй!»
16:00 | 09 июня
Стартовала первая смена в лагере «Молодежный»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Накануне Дня России саратовцы получили госнаграды

Новости
Вчера состоялось награждение госнаградами по указу Президента Владимира Путина и почетными знаками губернатора «За мужество и отвагу».

Накануне Дня России саратовцы получили госнаграды

Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено:
зав. отделением ОКБ Зинчук Г.А.
врачу Красноармейской районной больницы Кубасову Ю.Н.
зав. дневным стационаром Энгельсской городской поликлиники № 1 Кудряшовой И.С.
директору НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ им. В.И. Разумовского Островскому В.В.
врачу СГКБ № 5 Субботину А.Н.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено:
старшей мед. сестре ОКБ Житниковой Е.С.
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено:
зав. кафедрой СГУ им. Н.Г. Чернышевского Казаринову И.А.

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено:
учителю Николаевской школы им. В.М. Кузьмина – филиала Средней общеобразовательной школы п. Знаменский Ивантеевского р-на Штаньковой Н.Ю.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено:
механизатору КФХ «Седова А.В.» Озинского р-на Лымарю Н.Г.
трактористу-машинисту С/Х производства ООО «АГРО Прогрессия» Балашовского р-на Маслову П.П.
трактористу-машинисту СХПК «Россошанское» Красноармейского р-на Шалыгину С.В.

За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу
почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» присвоено:
ведущему ветеринарному врачу Балаковской районной станции по борьбе с болезнями животных Архипову Д.Е.
начальнику Ровенской районной станции по борьбе с болезнями животных Сарипову С.

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий ЧС почетное звание «Заслуженный спасатель РФ» присвоено:
начальнику маневренного водолазного аварийно-спасательного формирования Службы спасения Саратовской области Ахмерову Р.Р.