Накануне Дня России саратовцы получили госнаграды

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Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено:зав. отделением ОКБ Зинчук Г.А.врачу Красноармейской районной больницы Кубасову Ю.Н.зав. дневным стационаром Энгельсской городской поликлиники № 1 Кудряшовой И.С.директору НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ им. В.И. Разумовского Островскому В.В.врачу СГКБ № 5 Субботину А.Н.Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено:старшей мед. сестре ОКБ Житниковой Е.С.Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено:зав. кафедрой СГУ им. Н.Г. Чернышевского Казаринову И.А.Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено:учителю Николаевской школы им. В.М. Кузьмина – филиала Средней общеобразовательной школы п. Знаменский Ивантеевского р-на Штаньковой Н.Ю.Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено:механизатору КФХ «Седова А.В.» Озинского р-на Лымарю Н.Г.трактористу-машинисту С/Х производства ООО «АГРО Прогрессия» Балашовского р-на Маслову П.П.трактористу-машинисту СХПК «Россошанское» Красноармейского р-на Шалыгину С.В.За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работупочетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» присвоено:ведущему ветеринарному врачу Балаковской районной станции по борьбе с болезнями животных Архипову Д.Е.начальнику Ровенской районной станции по борьбе с болезнями животных Сарипову С.За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий ЧС почетное звание «Заслуженный спасатель РФ» присвоено:начальнику маневренного водолазного аварийно-спасательного формирования Службы спасения Саратовской области Ахмерову Р.Р.