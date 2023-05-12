Объявлены имена лауреатов-победителей «Национальной бизнес-премии 2023: Топ-20 успешных проектов»

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Праздничный вечер вручения Премии прошел 30 апреля в московском ресторане «Яръ». Деловая часть Премии состоялась за два дня до этого – 28 апреля – в пресс-центре МИЦ «Известия». Участниками мероприятия стали лауреаты Премии – бизнесмены со всей страны, гости и известные артисты. Праздник начался со светового шоу танцевального коллектива «Джумана Дэнс шоу», которое зарядило всех энергией. Ведущими вечера выступили певица и продюсер Мария Букатарь (BUKATARA) и известный теле- и радиоведущий, шоумен Павел Дикан.Национальная бизнес-премия привлекает самых креативных и смелых бизнесменов, которые являются будущим отечественного предпринимательства. Каждый из них создал полезный для общества проект, хотя создание бизнеса – это сложный процесс. Заявки на участие в «Национальной бизнес-премии 2023: Топ-20 успешных проектов» направили более 300 предпринимателей из многих российских регионов. Каждая из них была внимательно рассмотрена расширенным Экспертным советом.Больше узнать о лауреатах «Национальной бизнес-премии 2023: Топ-20 успешных проектов» можно на сайте проекта. Учредителем Премии является Издательский дом MELON GROUP, стратегическими партнерами выступили Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торговой промышленной палаты России, Союз пиарщиков России и Фонд «Линия жизни».Помимо церемонии награждения на вечере были организованы благотворительный аукцион и подарочная лотерея. Также в течение мероприятия перед гостями события выступали известные артисты: солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов, вокальный коллектив Viva, участник группы «На-На» Владимир Политов, легенда группы «Пропаганда» и ведущая церемонии певица BUKATARA, Денис Разумный, Марта Кот, Константин Легостаев, Александр Добронравов, Юлия Лой.Все средства, собранные на благотворительном аукционе, были переданы в фонд «Линия жизни», который помогает больным детям. Акция напомнила всем участникам праздничного вечера, насколько важна помощь тем, кому она просто необходима. Гости, участвуя в аукционе, приобретали антикварные вещи и картины. Вел мероприятие Михаил Довженко, российский режиссёр и телерадиоведущий.Вице-президент фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко, комментируя проведение аукциона, рассказал о технологии «Аферез», которая позволяет бороться с лейкозом без донорской помощи другого человека. По его словам, эта процедура доступна подопечным фонда именно благодаря пожертвованиям. Несколько предыдущих благотворительных акций дали возможность вылечить уже 150 детей. Андрей Карпенко подчеркнул: участвуя в аукционе, можно спасти чью-то жизнь.