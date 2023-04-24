Глава региона вместе с коллегами убрали территорию рядом с прудом

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Как сообщил Роман Бусаргин, речь идет о парке, примыкающем к микрорайону Солнечный-2. Этот единственный и уникальный в своем роде уголок природы удалось сохранить благодаря неравнодушным жителям.- Они обращались с просьбой о благоустройстве этого места и защите его от застройки. В прошлом году провели здесь первый этап благоустройства по нацпроекту Президента Владимира Путина «Жильё и городская среда», - рассказывает Роман Бусаргин. - Теперь здесь чистый пруд, удобные дорожки. Но после зимы, конечно, нужно навести порядок. Убрали листву, выровняли грунт под посев газонов.В этом году продолжим обустраивать территорию рядом с прудом. Здесь должны появиться велодорожки, детские площадки, входная группа, другие элементы благоустройства.В регионе продолжается онлайн-голосование по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2024 году. Сегодня на субботнике ребята-волонтеры предлагали проголосовать всем желающим.- Я также сделал свой выбор – за одну из 40 территорий в Саратове, - подчеркнул Роман Бусаргин.- Приглашаю всех жителей области отдать свой голос за один из объектов до 31 мая".