Железнодорожные переезды сразу в нескольких районах Саратова будут временно закрыты
Железнодорожные переезды в Ленинском и Заводском районах Саратова будут временно закрыты с 20 по 24 апреля
В связи с ремонтными работами 20 апреля с 14:20 до 16:20 будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова).
Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
В Ленинском районе Саратова также будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с улицей Песчано – Умётская в Ленинском районе):
- 20 апреля с 13:30 до 16:30;
- 24 апреля с 13:30 до 16:30.
Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.
В Заводском районе Саратова будет временно закрыт железнодорожный переезд на 6 км станции Примыкание (пересечение с 5-м Динамовском проездом в Заводском районе Саратова):
- 20 апреля с 10:00 до 19:00;
- 22 апреля с 09:00 до 18:00.
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 5 км станции Саратов-3 (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе Саратова).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
В связи с ремонтными работами 20 апреля с 14:20 до 16:20 будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова).
Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
В Ленинском районе Саратова также будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с улицей Песчано – Умётская в Ленинском районе):
- 20 апреля с 13:30 до 16:30;
- 24 апреля с 13:30 до 16:30.
Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.
В Заводском районе Саратова будет временно закрыт железнодорожный переезд на 6 км станции Примыкание (пересечение с 5-м Динамовском проездом в Заводском районе Саратова):
- 20 апреля с 10:00 до 19:00;
- 22 апреля с 09:00 до 18:00.
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 5 км станции Саратов-3 (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе Саратова).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.