Железнодорожные переезды сразу в нескольких районах Саратова будут временно закрыты

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В связи с ремонтными работами 20 апреля с 14:20 до 16:20 будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова).Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.В Ленинском районе Саратова также будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с улицей Песчано – Умётская в Ленинском районе):- 20 апреля с 13:30 до 16:30;- 24 апреля с 13:30 до 16:30.Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.В Заводском районе Саратова будет временно закрыт железнодорожный переезд на 6 км станции Примыкание (пересечение с 5-м Динамовском проездом в Заводском районе Саратова):- 20 апреля с 10:00 до 19:00;- 22 апреля с 09:00 до 18:00.Объезд возможен через железнодорожный переезд на 5 км станции Саратов-3 (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе Саратова).Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.