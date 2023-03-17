Соцработники из Ивантеевки подружились с бойцом Российской армии

просмотров: 101

Социальные работники и «серебряные» волонтеры вяжут теплые вещи, изготавливают средства защиты и предметы первой необходимости, а также сушат овощи и фрукты. Вместе с гуманитарным грузом они отправляют солдатам приятные подарки и письма со словами поддержки.Отправляя очередную посылку, участницы инициативной группы «От сердца к сердцу» из Ивантеевского центра соцобслуживания не рассчитывали получить обратную связь. Но солдатам так понравились подарки, сделанные руками ивантеевских мастериц, что они записали ответное видеообращение со словами благодарности. Инициатором такого привета с фронта стал боец с позывным Технарь. Кроме того, приятной неожиданностью для женщин стала доставка тортов, которую Технарь смог организовать при поддержке Всероссийской организации «Боевое братство».Так завязалась дружба между военнослужащими и социальными работниками.«Очень хочется, чтобы ребята там чувствовали нашу поддержку и заботу о них. Для них очень важно знать, что в любой точке страны о них помнят, волнуются и ждут. В подразделении служат парни из разных регионов, но все они дороги нам. За каждого мы переживаем, как за родного сына», - рассказывают работницы центра.Ко Дню защитника Отечества они снова подготовили подарки для солдат, в том числе и для своих новых друзей. Особый сюрприз – подарочный набор из необходимых мужчине предметов в виде торта – получил уже знакомый всем Технарь.«Наши волонтеры и социальные работники с первых дней специальной военной операции помогают фронту. Каждый делает своими руками то, что умеет лучше всего. Такая помощь объединяет разные поколения людей по всей стране. И в этом единодушии и патриотизме наша сила», - отметил министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.