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Соцработники из Ивантеевки подружились с бойцом Российской армии

Новости
Социозащитные учреждения Саратовской области продолжают оказывать помощь защитникам Родины – участникам специальной военной операции.
Соцработники из Ивантеевки подружились с бойцом Российской армии

Социальные работники и «серебряные» волонтеры вяжут теплые вещи, изготавливают средства защиты и предметы первой необходимости, а также сушат овощи и фрукты. Вместе с гуманитарным грузом они отправляют солдатам приятные подарки и письма со словами поддержки.

Отправляя очередную посылку, участницы инициативной группы «От сердца к сердцу» из Ивантеевского центра соцобслуживания не рассчитывали получить обратную связь. Но солдатам так понравились подарки, сделанные руками ивантеевских мастериц, что они записали ответное видеообращение со словами благодарности. Инициатором такого привета с фронта стал боец с позывным Технарь. Кроме того, приятной неожиданностью для женщин стала доставка тортов, которую Технарь смог организовать при поддержке Всероссийской организации «Боевое братство».

Так завязалась дружба между военнослужащими и социальными работниками.

«Очень хочется, чтобы ребята там чувствовали нашу поддержку и заботу о них. Для них очень важно знать, что в любой точке страны о них помнят, волнуются и ждут. В подразделении служат парни из разных регионов, но все они дороги нам. За каждого мы переживаем, как за родного сына», - рассказывают работницы центра.

Ко Дню защитника Отечества они снова подготовили подарки для солдат, в том числе и для своих новых друзей. Особый сюрприз – подарочный набор из необходимых мужчине предметов в виде торта – получил уже знакомый всем Технарь.

«Наши волонтеры и социальные работники с первых дней специальной военной операции помогают фронту. Каждый делает своими руками то, что умеет лучше всего. Такая помощь объединяет разные поколения людей по всей стране. И в этом единодушии и патриотизме наша сила», - отметил министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.