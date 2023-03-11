Саратовская компания разработала импортозамещающие IT-технологии для «умного дома»

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«Российский микрокомпьютер Repka Pi 3 предназначен в качестве полноценной альтернативы Raspberry Pi 3. Repka Pi работает на основе процессора ARM 64 с четырьмя ядрами архитектуры Cortex A53. Идея создания родилась на фоне санкционных ограничений. Проект позволит оснастить образовательные учреждения отечественным решением и повысить уровень подготовки IT-специалистов по всей России», - отмечает предприниматель-разработчик Анатолий Рябов.Разработка предназначена для широкого круга задач, в числе которых управление работой оборудования для бизнеса, робототехнических систем, устройств «умного дома», систем информирования, сбора и передачи данных. Также компьютер можно использовать в качестве образовательной платформы или «тонкого клиента» для решения широкого круга задач.Repka Pi 3 имеет собственную операционную систему с полным набором необходимых программ, удобным рабочим столом, браузером, панелью управления, средствами для просмотра изображений и видео.