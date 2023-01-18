18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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Педагоги школ искусств продемонстрировали новые приемы и техники в детском творчестве
14:00 | 17 января
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13:00 | 17 января
Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки
12:00 | 17 января
В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи
11:00 | 17 января
В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал
10:00 | 17 января
Александр Бурмак: «Вопрос с расселением аварийных домов в Летном городке необходимо решать и в рамках областных программ»
09:00 | 17 января
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Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки

Новости
Хоккеисты «Кристалла» и директор спортивной школы «Кристалл» Максим Даниленко посетили социально-оздоровительный центр «Ударник» в Энгельсском районе. Спортсмены встретились с детьми из Донецкой и Луганской народных республик, проживающими в пункте временного размещения.
Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки

Нападающие саратовского клуба Роман Быков, Антон Подорожников, Александр Юкин рассказали ребятам об основных правилах здорового и спортивного образа жизни, а также об особенностях тренировочного процесса в таком популярном виде спорта, как хоккей.

«Мы уже второй раз участвуем в подобной акции. Это очень важно поддержать ребят и вдохновить их на занятия спортом», - отметили спортсмены.

Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки

Напомним, что благотворительная акция «Игрушкопад» прошла на ледовой арене Саратова в декабре прошлого года в поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она была инициирована Саратовской областной спортивной школой олимпийского резерва по хоккею «Кристалл», хоккейным клубом «Кристалл» при поддержке министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Матч лично посетил также глава региона Роман Бусаргин.

Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки

В акции приняли участие все желающие, принеся с собой на матч новые мягкие игрушки.