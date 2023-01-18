Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки

просмотров: 119

Нападающие саратовского клуба Роман Быков, Антон Подорожников, Александр Юкин рассказали ребятам об основных правилах здорового и спортивного образа жизни, а также об особенностях тренировочного процесса в таком популярном виде спорта, как хоккей.«Мы уже второй раз участвуем в подобной акции. Это очень важно поддержать ребят и вдохновить их на занятия спортом», - отметили спортсмены.Напомним, что благотворительная акция «Игрушкопад» прошла на ледовой арене Саратова в декабре прошлого года в поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она была инициирована Саратовской областной спортивной школой олимпийского резерва по хоккею «Кристалл», хоккейным клубом «Кристалл» при поддержке министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Матч лично посетил также глава региона Роман Бусаргин.В акции приняли участие все желающие, принеся с собой на матч новые мягкие игрушки.