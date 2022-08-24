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За первое полугодие в области в эксплуатацию ввели 15 многоквартирных домов

Новости


Работа министерства строительства и ЖКХ Саратовской области направлена на обеспечение жильем жителей региона, восстановление прав участников долевого строительства, сокращение аварийного жилого фонда, формирование условий стабильного спроса и предложений жилья.

Основной задачей министерства в 2022 году является обеспечение ввода в эксплуатацию 1,295 млн. кв. метров. Общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя Саратовской области, на конец 2021 года составила 31,4 кв. метров. В первом полугодии 2022 года в Саратовской области введено в эксплуатацию 432,3 тыс. кв. метров жилья, что на 15,5% больше по сравнению с уровнем прошлого года. Так, застройщики ввели в эксплуатацию 15 многоквартирных жилых домов в Саратове, Энгельсе, Балаково и Марксе общей площадью 109,9 тыс. кв. метров. Во втором полугодии 2022 года планируется ввести 862,7 тыс. кв. м жилья, из них - 63 многоквартирных дома.

В этом году продолжается застройка микрорайонов 9, 10 и 11 жилого района «Солнечный-2», жилых комплексов «Городские просторы», «На Топольчанской», жилых домов ЖСК «Тарханы», «Сказка» в Саратове и многоквартирных домов по улицам Трудовая, Полтавская, Маяковского и др. в Энгельсе и других городах области. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного жилья составила 74,6%.