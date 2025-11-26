Ольга Гулиева: Наша цель – чтобы женщина родила здорового малыша!

просмотров: 91

По данным Министерства здравоохранения Саратовской области, первый в регионе ребёнок, зачатый с помощью процедуры ЭКО, появился на свет в 1996 году — мальчик Семён. Рождение ребёнка стало возможным благодаря первой в области лаборатории экстракорпорального оплодотворения в отделении бесплодного брака, открытом на базе Саратовского областного центра планирования семьи.Эксперты полагают, что к середине 2030-х годов спрос на ЭКО увеличится как минимум в 2-3 раза. Повышается возраст вступления в брак, пары сталкиваются с проблемами фертильности, женщины строят карьеру, что приводит к более позднему материнству. Поэтому все больше людей будут рассматривать ЭКО как вариант стать родителями. Нюансам этой темы уделяется пристальное внимание, ведь это позволит обеспечить дополнительный рост рождаемости, что в условиях демографического кризиса проставляется самым важным. Об этом и многом другом мы побеседовали с- Это гораздо больше, чем в любом другом медицинском учреждении, где есть отделения подобного профиля. Цифра 58% от общего количества сделанных на территории Саратовской области ЭКО говорит о том, что Перинатальный центр активно занимается репродуктивными технологиями и накопил достаточно знаний и навыков. Такой высокий объем программ обеспечивает как квалифицированная команда врачей-репродуктологов, эмбриологов и других специалистов, работающих в данной области, так и самое современное оборудование.В 2018 году Областной центр планирования семьи и репродукции с отделением вспомогательных репродуктивных технологий - ВРТ - вошел в структуру Клинического перинатального центра Саратовской области, где началась его новая современная история. В нашем регионе это единственное государственное учреждение здравоохранения, где лечат бесплодие с применением метода экстракорпорального оплодотворения – ЭКО.- Наша квалифицированная медицинская помощь охватывает все этапы репродуктивного здоровья: мы консультируем и супружеские пары, и женщин, назначаем обследование и лечение, выявляем причину бесплодия и выдаем направление на ЭКО в рамках ОМС, то есть бесплатно.Благодаря тому, что отделение вспомогательных репродуктивных технологий имеет коллектив высококлассных специалистов и современную оснащенную эмбриологическую лабораторию, каждой паре или одинокой женщине врач-репродуктолог и эмбриолог подберут наиболее оптимальную и эффективную программу лечения бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.- Базовая процедура ЭКО, другими словами – программа вспомогательных репродуктивных технологий, проводится бесплатно за счет средств ОМС и включает в себя следующие этапы:1) Овариальная стимуляция. На этом этапе женщина принимает специальные гормональные препараты, с помощью которых стимулируется рост и созревание одновременно нескольких фолликулов в яичниках.2) Пункция фолликулов яичников для получения яйцеклеток. Эта процедура выполняется под контролем УЗИ с внутривенным обезболиванием.3) Оплодотворение яйцеклеток предварительно подготовленной спермой мужа или партнера классическим методом ЭКО, когда сперматозиод проникает в яйцеклетку «естественным» путем, т.н. инсеминация in vitro. Отобранные клетки переносятся в питательную среду, имитирующую среду маточных труб, где и происходит оплодотворение специально обработанной спермой.4) Культивирование эмбрионов. Оно начинается с создания особых лабораторных условий, оптимальных для выживания и роста эмбрионов5) Перенос эмбрионов в полость матки. Это заключительный этап цикла лечения бесплодия методом базовой процедуры ЭКО.Помимо переноса эмбрионов в полость матки, культивирование эмбрионов может завершиться проведением преимплантационного генетического тестирования или криоконсервацией.-В 2025 году в Саратовской области стартовал новый национальный проект «Семья», в состав которого вошел региональный проект «Многодетная семья». Благодаря этому проекту семейные пары, которые хотят воспользоваться программой ЭКО, по направлению врача женской консультации могут пройти бесплатно и подготовительный этап программы.Все необходимые генетические и гормональные исследования, в том числе и преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) на наличие хромосомных аномалий, а также другие дополнительные исследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования, в Клиническом перинатальном центре можно пройти за счет средств ОМС.Это, безусловно, дает возможность пациентам избежать существенных материальных затрат и, соответственно, значительно повышает доступность ЭКО для граждан.- Первый шаг для женщины – это визит к гинекологу в женскую консультацию, где врач ставит диагноз и назначает первичное обследование. Затем, когда получены все результаты, женщине выдается направление в отделение охраны репродуктивного здоровья Клинического перинатального центра. В Центре женщина проходит необходимые дообследования при подготовке к программе ЭКО. После этого, врачебная комиссия при отсутствии медицинских противопоказаний к программе ЭКО выдает направление, другими словами, квоту в отделение вспомогательных репродуктивных технологий Клинического перинатального центра.В России получение направления на ЭКО не ограничивается репродуктивным возрастом женщины. Определяющий момент в получении квоты – показатель фертильности: гормональный статус и наличие фолликулов в яичниках. С возрастом репродуктивные функции угасают: овариальный резерв уменьшается, яйцеклетки созревают реже, а их качество постепенно снижается, и, соответственно снижается вероятность успешного ЭКО.- Помимо базовой процедуры ЭКО в отделении ВРТ Перинатального центра выполняются и другие методы вспомогательных репродуктивных технологий:- ЭКО с оплодотворением путем ИКСИ. Это метод оплодотворения, при котором эмбриолог с помощью микроинструментов выбирает лучший по морфологии и моторике сперматозоид и аккуратно вводит его в заранее подготовленный ооцит;- ЭКО с донорскими ооцитами или донорской спермой. Перинатальный центр сотрудничает с крупными репробанками Москвы и Санкт-Петербурга, у которых большая база доноров разной национальности, вероисповедания и т.д.;- протоколы с переносом размороженных эмбрионов (криоперенос);- криоконсервация и хранение ооцитов, спермы (программа «отложенного материнства», «отцовства», а также сохранение половых клеток перед лечением онкологических заболеваний), эмбрионов;- лазерный хэтчинг эмбрионов. Эта процедура помогает эмбриону выйти из блестящей оболочки и прикрепиться к стенке матки. Для этого оболочку искусственно истончают или надрезают. Лазерный хэтчинг эмбрионов нужен для повышения процента имплантации эмбрионов;- инсеменация со спермой донора;- биопсия эмбрионов для преимплантационного генетического тестирования (ПГТ) на наличие хромосомных аномалий.-Мы не только помогаем парам забеременеть. Как я уже сказала, квалифицированная медицинская помощь сотрудников Клинического перинатального центра охватывает все этапы репродуктивного здоровья: мы консультируем, обследуем, лечим, принимаем роды и, при необходимости, выхаживаем новорожденных. Наша главная цель не только в том, чтобы получить беременность, а в том, чтобы женщина родила здорового малыша.