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Союз «Офицеры группы “Альфа”» передал гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Новости
Союз «Офицеры группы “Альфа”» передал гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Союз «Офицеры группы “Альфа”» направил в отделение «Российского Красного Креста» в городе Воскресенске гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Алексей Филатов, президент Союза, провел с представителями «Красного Креста» рабочую встречу, в рамках которой передал груз – более шести центнеров продуктов – для мирных жителей Донецкой и Луганской областей, вынужденных покинуть свои дома.

В составе груза, собранного для беженцев офицерами «Альфы», 60 продуктовых наборов, каждый весит более десяти килограммов. В набор входят: два вида макаронных изделий, два вида круп, три вида рыбных консервов, мясные консервы, чай, сгущенное молоко, печенье, кофе и конфеты.

Комментируя инициативу Союза «Офицеры группы “Альфа”», Алексей Филатов подчеркнул: помощь делом, а не словом – один из ключевых принципов работы организации. Офицеры помогают, потому что знают: в сложившейся ситуации сложнее всего приходится простым людям, оказавшимся один на один с новой реальностью.

Татьяна Воеводина, председатель Воскресенского местного отделения Московского областного регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», заметила, что продукты нужны всем, и одна из самых важных – это именно продуктовая помощь.