Члены Изборского клуба: Российская армия сегодня противостоит мировому фашизму

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Ключевая ошибка идеологии спецоперации на Украине очень точно и доказательно определена членом Изборского клуба С.Ф. Черняховским – отказ от «советскости» и «коммунистичности». Выявлены Сергеем Феликсовичем и последствия этого заявления – угроза сужения социальной базы поддержки спецоперации как в России, так и в Украине. Учёным предсказана и истинная цель неприятия «советскости» – отвлечь внимание от неизбежной демократизации и деолигархизации России.Мы, со своей стороны, выразим надежду, что подобная идеологическая установка всего лишь тактический манёвр, призванный «успокоить» разбежавшихся «национал-предателей»: мол, после успешного окончания спецоперации всё вернётся на круги своя … Да, и заявления о «декоммунизации» вполне можно рассматривать как идеологический «казус». Оставить в качестве единственного действенного идеологического стержня историю того, как, чем и кем достигалась Великая Победа в 1941–1945 гг. и одновременно рассуждать о плохих большевиках, «отдавших» русские территории Украине, – чем вам не казус. При условии того, что Президент демонстрирует глубокое понимание прошлой и настоящей реальности, наверняка обладает столь же глубоким видением будущих гео- и внутриполитических конструкций, стоит, на наш взгляд, обратить внимание, на отсутствие, скажем, «идеологической проницательности» спичрайтеров… Отсутствие той простоты и ясности, что присуща словам чеченского воина А.С. Делимханова, обращенных к беженцам из Мариуполя: «Всё восстановим и заживём вместе и счастливо, как раньше!»Из уст С.Ф. Черняховского прозвучала и объективная оценка характера спецоперации – Святая война. С надеждой на качественно новое «возвращение» в информационное и идеологическое поле истории Великой Отечественной войны советского народа предлагаем ввести понятие «Вторая Великая Отечественная война российского народа». Уверены, что подобная трактовка сегодняшних событий на Украине и в России позволит решительно укрепить социальную базу спецоперации. Нет сомнений, что именно такая характеристика свершающегося сегодня на Украине придаст уверенности этому безусловному большинству, опорой которому в России и соседнем государстве являются граждане с советским прошлым, образованием и менталитетом. То есть те граждане, которые вкусили, что значит жить вместе и счастливо.Нет необходимости в корректировке или переписывании Великой Отечественной войны советского народа в связи с событиями на Украине. Историки, получив доступ к основной массе документов по войне, успешно решили эту задачу. В целом, правдивая история триумфа и трагедии советского народа создана и доступна всем честным, порядочным и совестливым людям в мире. Те, кто фальсифицирует либо предает забвению эту правду, таковыми, людьми с совестью, называться не могут. Кто несёт эту правду в себе и сохраняет для других, обладает этим великим и присущим исключительно российскому менталитету чувству – Совесть. Именно поэтому мы предлагаем воспользоваться для более ясного понимания того, что происходит сейчас на Украине, методом исторических аналогий. Выявляя сходство между явлениями и понятиями Великой Отечественной войны советского народа и Второй Великой Отечественной войны российского народа против нацизма, делая вывод о близости этих явлений и понятий, мы, по сути, придаём ясность и чёткость сегодняшнему манифесту Победы. Чтобы манифест превратился в идеологию Победы, необходимо, чтобы все её несущие и второстепенные конструкции понимались и разделялись гражданами нашего государства.На этот вопрос лучше всего отвечает содержание фашистского плана «Ост». План предусматривал выселение из Польши 4 млн человек, создание имперских округов «Западная Пруссия» и «Познань» с запретом польского языка, преобразование остальной части страны в генерал-губернаторство со столицей в Кракове. Северо-западные районы СССР вплоть до Архангельска планировалось передать Финляндии. На оккупированной территории СССР, с которой подлежало выселить и уничтожить 31 млн человек, должны были образовать пять рейхскомиссариатов. Первый, на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Белоруссии, предполагалось онемечить за два поколения. Создавались также Московия, Туркестан, Кавказ без нефтеносных районов, которыми должны были владеть немцы, а также Украина. Крым же предполагалось включить в состав третьего рейха, Симферополь должен был превратиться в Готенбург, Севастополь – в Теодорихсхафен. Одним словом, европейский фашизм хотел уничтожить СССР и советский народ. Наша Победа сохранила нас и нашу цивилизацию, спасла от нашествия варваров-фашистов.29 апреля 1941 г. нацисты утвердили план «Ольденбург». Согласно этому плану, сельское хозяйство поверженного СССР должно было снабжать немецкие вооруженные силы, а также обеспечить на долгие годы продовольствием немецкое гражданское население. После разгрома СССР фашисты планировали организовать на его территории добычу и вывоз в Германию тех видов сырья, которые имели экономическое и военное значение. И если наши деды сорвали претворение этого плана в жизнь, то либералы из российского правительства его блистательно реализовали, питая экономику ФРГ российскими ресурсами: на 45% природным газом, 40% – антрацитом, 25% – нефти, 23% – древесной целлюлозой, от 10 до 40% – цветными металлами, 10% – дизельным топливом. Доходами от реализации наших ресурсов немцы делились со своими «классовыми» партнерами – российскими олигархами. По сути, в России 1990-х гг. в строгом соответствии с планом «Ольденбург» была создана «модель развития», отбрасывающая Россию на историческую периферию и превращающая ее экономику в сырьевой придаток стран, побеждённых ею же в годы Великой Отечественной войны советского народа. Спецоперация обнулила все результаты плана «Ольденбург»: новые нероссийские источники сырья и ресурсов делают всю экономику Германии нерентабельной, доходы олигархов им впрок не пошли, Россия принуждена восстанавливать порушенную советскую производящую экономику на новой современной технологической базе.И ведь россияне создадут новую экономику! У них не осталось иного выбора, все остальные альтернативы отобрала у них спецоперация. Мобилизационный проект, который предстоит реализовать российскому народу, уже был удачно испытан в годы Великой Отечественной войны советского народа. Централизация ресурсов и экономики позволила в короткий срок преодолеть отставание в производстве вооружения: во втором полугодии 1941 г. промышленность выпустила всего 4800 танков, а в первом полугодии 1942 г. – уже 11200 танков. За годы войны было произведено оружия и военной техники в 2 раза больше и более мощных образцов, чем в фашистской Германии. В 1990-е годы российские реформаторы уничтожили целую отрасль, производящую пассажирские авиалайнеры. Опыт мобилизационного проекта 1941/1945 гг. убеждает в посильности решения и этой задачи: наши деды и бабушки за годы войны освоили и запустили в серийное производство 25 новых типов боевых самолётов.Российская армия сегодня противостоит мировому фашизму. Суть нацизма заключается в идее превосходства одной расы над другими. Гитлер вещал: «одна из основных задач германского государственного правления заключается в том, чтобы навсегда предотвратить всеми возможными средствами развитие славянских рас». Особые планы нацисты вынашивали в отношении русского народа. В «памятке немецкого солдата», ставшей одним из документов обвинения на Нюрнбергском процессе, провозглашался людоедский лозунг: «Убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик…». Советская армия спасла русский и другие народы от тотального геноцида. Геноцид народов являлся главным методом нацизма. Судьба жителей осажденного Ленинграда в годы войны является прямым доказательством тому. Фашистский генерал А. Йодль, выполнявший указание Гитлера «полностью избавиться от населения» Москвы и Ленинграда, 7 октября 1941 г. заявил, что он ни в коем случае не примет капитуляции Ленинграда.Стратегия геноцида позволила нацистам без выстрелов истребить около полутора миллиона ленинградцев. В блокаде ежедневно от истощения умирали около 4 тысяч человек. От бомбёжек погибло 3% людей, остальные 97% – от голода.Сегодняшние западные санкции также направлены на организацию геноцида народов. И речь не идёт о народах Африки, которых американские глобалистские элиты уже давно списали в исторический «утиль». Голод может разразиться и в Европе, где производство основных продуктов питания тесно увязано с российскими и украинскими поставками. Санкции в первую очередь бьют не по российским элитам (а именно это декларируют западные нацисты, надеясь, что за полвека они воспитали в России значительный слой думающих животом, а не мозгами), они направлены против простых россиян. Санкции направлены на сокращение уровня потребления в России, снижение качества и продолжительности жизни, на нанесение урона здоровью и физического состояния россиян независимо от пола и возраста. Ну, собственно, читай «памятку немецкого солдата» … Воюя на Украине, российский солдат спасает от геноцида народы и даже континенты.Сегодняшний фашизм не простил русским своего разгрома и поражения в 1945 г. Фашизм не простил советскому народу его историческую заслугу быть первым в борьбе с коричневой чумой XX века. До Второй мировой войны СССР был единственным государством, открыто вступившим в схватку с фашизмом. Испанцы, услужливо поддержавшие антироссийские санкции, забыли о том, что ещё во время гражданской войны 1936–1939 гг. в Испании Советский Союз начал воевать с фашистской Германией. Воевал вообще в одиночестве с объединившимся первым нацистским Европейским Союзом с 22 июня 1941 года до 6 июня 1944 года. А что же американцы?Американские гегемонисты, рассудив, что их проект с нацизмом, как средством завоевания мирового господства, провалился, бросились завоевывать мир иными средствами: атомными бомбардировками и Бреттон-Вудской системой, навязывающей доллар в качестве средства международных расчётов. Советский Союз, напротив, предложил в Ялте и Потсдаме иную конфигурацию: мирную конкуренцию двух систем, капиталистической и социалистической. Вот этого поражения не смогли простить американские империалисты и повели борьбу за уничтожение советской системы. Не случайно, спецоперация на Донбассе пришлась на момент, когда, казалось бы, доморощенные либералы, включив российские ресурсы в долларовую зону, полностью исключили российский суверенитет и русскую идентичность. Восстание России против нацизма подводит черту под существование как самой Бреттон-Вудской системы, так и под историю мучительных попыток российских национал-предателей интегрироваться в эту систему. Россия на Донбассе даёт шанс растущим экономикам Китая и Индии довершить начатый ею полный разгром системы, ликвидировать долларовую зависимость.Юродствуя перед расовыми предрассудками в США, цинично заставляя весь мир опускаться на колено перед чернокожими активистами, либерал-фашисты развязали в мире оголтелую русофобскую кампанию. Исключительно по одной причине – русские, разгромив европейских нацистов в 1945 г., развенчали саму идеологию расового превосходства и уничтожили очередную попытку установить мировое господство нацистского государства. Русские, расколотый и раздробленный по итогам геополитической катастрофы 1991 г. этнос, оказался способным подняться на защиту своей идентичности перед оскалом неонацизма. Спецоперация стала возможной и неизбежной в силу этнической мобилизации русских.Побежденный фашизм во втором поколении добился существенного реванша, разрушил Советский Союз и расколол советский народ. Фашизм в третьем поколении пытался уничтожить великую российскую цивилизацию, опираясь на опыт второго поколения («великую цивилизацию нельзя убить, её можно разложить изнутри, навязав ей свою идеологию – нацизм в Украине, либерализм – в России»). Одним словом, внук генерала СС Шольц под руководством либерал-фашиста Байдена (бомбил Сербию по рецептам гитлеровцев, распоряжался на Украине как в своём собственном рейхскомиссариате) с помощью национал-предателя, представителя украинской версии нацизма, бандеровца Зеленского (кстати, на грядущих уголовных процессах родство клоуна с Семёном Ивановичем Зеленским, кавалером двух орденов Красного Звезды, нужно рассматривать как отягчающее вину обстоятельство) пытались уничтожить нас.Таким образом, Россия воюет за сохранение своей цивилизационной идентичности, неповторимости и уникальности, проще говоря, за свою жизнь. В.В. Путин, сын бойца, героически сражавшегося на Невском пятачке, и брат ребёнка, погибшего от голода в блокадном Ленинграде, как никто другой понимает ответственность второго послевоенного советского поколения. Проиграв сражение (распад СССР), именно наследники героев Великой Отечественной войны советского народа приступили к решающей битве – освобождению и спасению Большой России от нацизма. Освобождают от нацизма даже не Европу, где уже не существует христианской цивилизации, а сами США, где глобалисты-либералы начинают предчувствовать свой неминуемый и печальный финал. От того и такое средневековое мракобесие в политике, экономике и информационной среде.Европе и США, да и всему миру следует бесконечно напоминать, кто их спас 77 лет назад и спасает сегодня. Над жалким Макроном должна возвыситься фигура выдающегося генерала Шарля де Голля, признавшегося: «французы знают, что сделала для них Советская Россия и знают, что именно Советская Россия сыграла главную роль в их освобождении». Всклокоченного блондина Джонсона в общественном мнении Британии должен оттеснить монументальный политик Уинстон Черчилль, заявивший, что «именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины». Ну, а слова мудрого Франклина Рузвельта: «Решительность и успешность, с которыми народы Советского Союза отбрасывают орды агрессоров, вдохновляют другие нации, борющиеся за сохранение своей независимости», лишний раз подчёркивают инфантилизм и старческий маразм не одного Байдена, а всей американской элиты.Что напоминает Великая Отечественная война советского народа простым европейцам и американцам, а также «национал-предателям», плачущим, равнодушно молчащим на постсоветских просторах? При освобождении республик СССР, а ныне суверенных европейских государств, потери Красной Армии, которая к январю 1943 года на 70,2% состояла из русских, составили 3,4 млн человек. При освобождении Европы от фашизма и их местных пособников погибло более 1 млн советских солдат, а 2,7 млн человек получили увечья и были тяжело ранены. Красная Армия в войне потеряла более 16 млн человек, Третий рейх и союзники – более 13 млн. Общие потери СССР составили 26,6 млн человек. Американцы и британцы открыли второй фронт лишь 6 июня 1944 г. Двухлетняя отсрочка высадки союзников в Северной Франции (с мая 1942 г. до июня 1944 г.) стоила СССР более 5 млн жизней. Адекватные киевляне должны «зарубить себе на носу»: вас будут использовать «партнёры» до тех пор, пока им это выгодно, а на выручку к вашим фашистам не придут потому, что приходят только к победителям – «тактика шакала».Эту закономерность подтверждает и существующий миф о якобы решающей помощи ленд-лиза. В историографии утвердилось мнение, что в целом ленд-лиз составил 4% от общего военного производства в Советском Союзе, его основной поток пришёлся на завершающий период войны – 1944-1945 годы, когда острой потребности в этих поставках и не было. Больше половины поставок, доставленных в последний год войны, вообще не участвовало в боевых действиях. Не следует забывать, что Советский Союз расплачивался сырьем, полезными ископаемыми, золотым запасом, что способствовало росту экономики США. И сегодняшние события на Украине американцам в экономическом плане исключительно выгодны. Воруя российские золотовалютные ресурсы, настаивая на продолжении экспорта ресурсов в США, но не в Европу, либералы-гегемонисты просто-напросто продлевают агонию своей уродливой экономической системы.А что же Европа? Как и в годы Второй мировой войны в Европе не нашлось ни одной страны, способной противостоять оккупационному режиму. Народы европейские ждали освобождения: с востока – от Красной армии, с запада – от её союзников. В отличие от политиков, которые решали под кого удобнее «лечь», европейцы получили от СССР право на жизнь и свободу. Попутно Красная армия освободила Европу от получившего в XX веке второе рождение рабовладельческого способа производства: на европейских просторах находились миллионы советских людей, угнанных в плен и попавших в рабство. Красная армия ликвидировала в Европе опасность ядерной катастрофы: к 1944 г. Германия далеко продвинулась в создании баллистических ракет и атомной бомбы. Японцы, испытавшие на себе все ужасы ядерной бомбардировки, полностью утеряли историческую память. Присоединение Японии к антироссийским санкциям демонстрирует, как элиты способны переформатировать мозги народа, вплоть до отрицания факта уничтожения Хиросимы и Нагасаки американскими атомными бомбами. Что же требуют от нас сегодняшние циники-европейцы и плачущие национал-предатели? Остановить «войну и кровопролитие»! Собственно, так же они оценивают и освобождение Красной армией Европы в 1944–1945 гг. Надо якобы было остановиться на своих границах. И оставить фашизм в покое? Отдать победу тогдашним союзникам? Ну, жертвенный народ – русские, но не до такой же степени …История Великой Отечественной войны рушит навязываемые сегодняшними западными политтехнологами идеологические клише и стереотипы, призванные убедить малообразованное, практически зомбированное, население стран коллективного Запада, в агрессивной сущности путинской России. Сегодняшнее устремление США к мировому господству и полному переустройству мира всего лишь повторяет их совместные с Гитлером попытки создать новый мир без СССР и русских в 1930–1940-е гг. Главным пунктом внешней политики нацистской Германии было стремление к мировому господству и геополитическому переустройству мира. Советский Союз же ещё в середине 1920-х гг. отказался от троцкистского лозунга мировой революции и принял доктрину «построения социализма в отдельно взятой стране». СССР объективно ни экономически, ни политически не был готов к широкомасштабной войне, у него не было даже кадровой армии. Мы сами за тридцать лет «оболванивания» забыли, что закон о всеобщей воинской обязанности был принят в советской стране … 1 сентября 1939 г., в день начала Второй мировой войны. Эти непреложные факты либеральной историографией были преданы забвению. Зато либеральные историки, и в России тоже, раздували миф о дележе Польши и Европы нацистами и сталинистами. На самом деле, Англия и Франция в 1939 г. отказались подписать с Советским Союзом договор о создании антигитлеровской коалиции. СССР остался в одиночестве перед угрозой мировой войны, да ещё находясь на Востоке, по сути, в состоянии войны с Японией. Сталин был вынужден пойти на договоренности с нацистами всего лишь для того, чтобы успеть провести мобилизацию армии и создать военно-промышленную базу на Востоке. Да и полякам нелишне напомнить, что в тексте секретных протоколов Молотова-Риббентропа чётко заявлено, что вопрос о сохранении независимого Польского государства может быть решён только в ходе дальнейшего политического развития. Кстати, в этих аналогиях заложен и ответ на вопрос: почему российское руководство 8 лет терпело издевательства нацистов над жителями Донбасса. Увы, в 2014 г. тогдашних возможностей, как внешнеполитических, так и внутриполитических, в том числе военных, хватало лишь на воссоединение и защиту Крыма. Да, такова цена либерального эксперимента над россиянами. Учесть необходимо и то, что именно успехи путинской политики мобилизации страны и армии перед угрозой неизбежного удара Запада заставили глобалистов и НАТО форсировать подготовку к нанесению удара с территории нацистской Украины. В 2022 г., к нанесению упреждающего удара российская армия была уже готова.Ещё один миф, созданный западными идеологами, начинает рушиться буквально на наших глазах. Речь идёт о распространяемых многочисленных фейках, призванных убедить западного испуганного обывателя, что якобы российская армия на Украине разрушает города и истребляет мирное население. Опровергает эти измышления твёрдое заявление В.В. Путина о том, что российская армия воюет не с украинским народом, а с нацистами, уничтожает не мирные города, а военную структуру. Армия доказывает на практике правдивость слов Президента, обходя крупные города и уничтожая нацистские батальоны, места скопления военной техники и созданную НАТО военную инфраструктуру. У российской армии нет традиций воевать с мирным населением. В годы Великой Отечественной войны руководство Советской армии принимало суровые меры против насилия в отношении немецкого населения. Известен, но предан забвению, приказ К.К. Рокоссовского от 21 января 1945 г., карающий за мародерство, насилие, грабежи, бессмысленные разрушения. Маршал откровенно призвал солдат «направить чувство ненависти людей на истребление врага на поле боя». Такие же приказы издавались и на других фронтах. В приказе Г.К. Жукова от 29 января 1945 г. советским солдатам запрещалось «притеснять немецкое население, грабить квартиры и сжигать дома».Уверены, что через некоторое время российскому народу представят все цифры и факты, свидетельствующие о решающей роли вооружённых сил России в разгроме нацизма в Европе в 2022 г. Уверены, что Запад сначала стыдливо будет замалчивать роль России в разгроме возродившейся его усилиями «коричневой чумы XXI века», а затем вовсю примется в очередной раз очистительные и освободительные миссию и бремя российской цивилизации искажать и фальсифицировать. Уверены, что возможность подобной фальсификации будет полностью устранена в нашей стране с исходом из неё национал-предателей. Уверены, что на уроках истории российским школьникам будут предложены сравнительные ряды, демонстрирующие решающий вклад Красной Армии в Великой Отечественной войне советского народа против нацизма и Российских вооруженных сил во Второй Великой Отечественной войне российского народа против неонацизма. Уверены, что студентам будут рассказывать о подвигах их сверстников-героев в этих Отечественных войнах: о механике-водителе танка Т-34 Фёдоре Аяцкове, получившем в числе первых орден Отечественной войны I степени за удачную танковую атаку; о гвардии лейтенанте Андрее Клюшникове, будучи тяжелораненым в ходе спецоперации на Донбассе доблестно сражавшимся с нацистами. Написан первый ряд: Красная Армия разгромила 607 дивизий европейских нацистов, в то время как англо-американские войска – всего 170; Красная Армия уничтожила 73% личного состава нацистской армии, 75% её танков и артиллерийских орудий, более 75% авиации. Второй ряд пишется сегодня на Донбассе и Херсонщине, под Киевом и Харьковом, в Мариуполе и Одессе…