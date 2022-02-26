В Москве в 2021 году зафиксирован высокий рост цен на элитную недвижимость

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На элитную недвижимость в столице в 2021 году зафиксирован значительный рост цен. Причины процесса – увеличение себестоимости проектов и рекордный рост спроса.В премиум сегменте средневзвешенная цена предложения по итогам года выросла на 19%, а в сегментах элит\deluxe – на 21%. На рынке цены росли в течение всего года, при этом рост средневзвешенной цены был обусловлен как реальным поднятием цен девелоперами, так и изменением структуры предложения (вымыванием относительно недорогих лотов, выходом на рынок новых дорогих проектов).На первичном рынке премиального и элитного жилья бюджет предложения находился в диапазоне от 16 млн до 3,2 млрд рублей. В премиальных проектах близкие доли, порядка 20%, составляли три группы лотов: до 50 млн рублей, от 50 до 85 млн рублей и от 85 до 120 млн рублей. Лоты стоимостью свыше 260 млн рублей составляли в элитной нише наибольший выбор (31%).Более чем в трети проектов за 2021 год предложения подорожали от 20% и выше. Цены в среднем более чем на +40% застройщики подняли в 17% проектов. За год выросла на 35% до 1 192 тыс. рублей за кв. метр средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитного жилья.В 2021 году в Москве объем продаж на элитном рынке превысил показатели 2020 года на 20% и стал по отношению к результатам всех предыдущих лет рекордным.