Ушёл из жизни профессор кафедры общей геологии и полезных ископаемых Яков Рихтер

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Яков Андреевич родился 26 июля 1931 года в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края в семье учёного-биолога. Более 70 лет жизни Якова Андреевича было связано с Саратовским университетом. В 1949-1954 годах он обучался на геологическом факультете, в 1955-1970 годах работал в НИИ геологии СГУ, в 1971 году стал доцентом, а в 1991 году – профессором кафедры общей геологии и полезных ископаемых. В течение 17 лет - с 1988 по 2005 год – Яков Андреевич руководил этой кафедрой.Значительная часть профессиональной деятельности Якова Андреевича была связана с научно-исследовательскими экспедициями. Он занимался геологической съёмкой и поисками на Южном Урале, изучал вулканогенные образования Камчатки и Курил, участвовал в работах по морской геологии в экваториальной Атлантике.Научные достижения Якова Андреевич в области петрологии, вулканологии, геотектоники и геодинамики обобщены более чем в 100 научных публикациях, в том числе пяти монографиях.Будучи заведующим кафедрой, Яков Андреевич Рихтер проявил свои лучшие научные, педагогические и административные качества, сумев в непростые для высшего образования 1990-е годы организовать работу коллектива и передать дела новой смене кафедральных и факультетских работников.Яков Андреевич был учителем многих поколений геологов – выпускников Саратовского университета. Он преподавал ряд геологических дисциплин, в том числе таких фундаментальных, как общая геология, геотектоника, геодинамика, проводил учебные полевые практики в Поволжье, на Южном Урале и Северном Кавказе. До последнего момента Яков Андреевич продолжал трудиться в должности профессора кафедры, вёл учебный курс «Геология полезных ископаемых», руководил подготовкой выпускных квалификационных работ.Коллектив Саратовского университета выражает соболезнования родственникам и близким Я.А. Рихтера. Нынешние и бывшие студенты, коллеги и друзья Якова Андреевича навсегда сохранят светлую память и лучшие впечатления о нём как об учёном, преданном своему делу, замечательном педагоге и прекрасном человеке.Гражданская панихида состоится 28 октября в 14:30 по адресу: ул. Рабочая, дом 20.