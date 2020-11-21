Владимир Каманцев, серебряный призер Паралимпийских Игр в Сочи-2014: «В хоккей играю даже во сне»

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- Да. Мой товарищ-одноклассник, с которым дружили с 1 класса, попал в ВДВ, в разведроту. Служил в Иваново, Омске. Поэтому я тоже попросился в воздушно-десантные войска. Сначала записали в президентские войска: краповые береты — спецназ. Но они являются подразделением МВД. И поскольку мой папа имел судимости, путь в в них для меня оказался закрытым. Всякая связь с преступным миром не дает возможности попасть в войска МВД. Меня «заблокировали», и я оказался в батальоне связи. Об этом узнал на медкомиссии - мотивировали тем, что я единственный ребенок у матери, поэтому и должен себя поберечь. Уже в коридоре лейтенант объяснил, что это формальность. Действительно, приехали «покупатели» и взяли меня в ВДВ. На месте, в части, разведчики забрали меня к себе. Я попал в разведвзвод первого батальона. Началась моя служба. Хотел максимально отслужить — попал на войну. Командир спросил: «Поедешь со мной на войну?» Я: «Да-да. Конечно». Тогда же не понимаешь, куда едешь...- Судьбоносной стала встреча с моим школьным другом Сашкой. Он видел, что гибну, и предложил свою помощь. На тот момент я отказался, но через год, почувствовав полное одиночество и безысходность, сам позвонил ему. Так, по рекомендации друга, оказался в питерском христианском реабилитационном центре. В начале десятилетия все мое время занимала жизнь в монастыре, восстановление сил, обновление. Мне помогла вера в Бога. После молитвы покаяния я ощутил изменения в себе на физическом уровне. Стал увереннее принимать решения. Когда встала речь об очередной операции, я осознанно пошел на ампутацию ноги...- Когда вернулся в родной Ижевск после операции и лечения, мне поступило предложение от ребят из команды по следж-хоккею пополнить их ряды. Посоветовался с директором реабилитационного центра. Он сказал: «Господь тебе показывает место, с которого ты прославишь его. Хоккей дан тебе для того, чтобы твоя изменившаяся жизнь говорила, что господь живой и вытаскивает человека еще не из таких передряг». И с того момента, когда я пришел в следж-хоккей, спорт стал занимать фактически все мое время. Начинал в качестве полевого игрока, но уже через несколько дней тренер поставил меня на ворота. С тех пор в хоккей играю даже ночью. Это неудивительно. Когда нас готовили к Сочи, дома я появлялся всего на пару дней. В подготовительный к Олимпиаде период мы получили очень много практики. Жизнь наполнилась постоянной работой, с огромной физической и психологической нагрузкой. До 2014 года, скажу я вам, был такой мощный подъем вверх. Наша сборная взяла «серебро» на Паралимпийских играх – 2014, завоевала «золото» и «серебро» международного турнира LAPP CUP-2014. Потом пришло успокоение, поскольку на Олимпиаде с задачей справились. Мы немного растерялись от того, что упала мотивация. Затишье длилось до 2015 года. Затем я вновь почувствовал круговорот жизни, движение, нагрузку по многим направлениям: рождение детей, работа тренером, общественная работа. Выезжаю в реабилитационные центры, рассказываю людям о своей жизни, о том, как она меняется. Человек рассказывает о себе, тут же начинаю молиться за него. Затем продолжается беседа. Часа по два разговариваю с людьми — они такими заряженными уходят! Задач-то много стоит, и Господь дает мудрости целостность сохранить, чтобы всюду мог успеть, в чем-то одном не провалиться. Во многом все получается потому, что в каждой сфере жизни у меня есть надежные помощники.- Это со мной произошло в 2010 году. Наступили изменения, после которых меня физически стало подламывать. Вещи, которые раньше я не делал, мне пришлось делать в монастыре. Началась война духовного и физического. Пришло понимание: если это со мной происходит, то Господь ведет меня по определенной грани, чтобы я пришел к себе. Чтобы золото стало высокопробным, ему задают высокую температуру. Так и с человеком: чтобы он хорошо начал служить, его нужно провести через испытания. Мои испытания начались в 2010 году и продолжаются по сей день.- Любой поступок, ситуации, взаимоотношения с людьми. Через призму веры на все происходящее с тобой реагируешь по-другому. Каждая ситуация воспринимается как урок Божий. И Господь, через ту или иную ситуацию проводя, смотрит, усвоил ли ты его.- Да... А как иначе? Когда-то замечательный человек Ираида Семеновна, мама моего друга, с которым мы хулиганили, сказала: "Вов, ты сейчас такой счастливый! Не растеряй всего этого". Я ответил, что молюсь о том, чтобы помнить, откуда я пришел и куда иду. Помню, что было в прошлом: все было потеряно. И – здесь: Господь поднял меня, дал работу, семью, успех. Убежден, должен быть в строю, чтобы не только сохранить, но и приумножить все, что обрел, для людей, которые находятся рядом. Также своими подсказками, плечом я нужен людям, оказавшимся в сложной ситуации.- Папы уже нет в живых. Он служил в пограничных войсках, затем окончил Высшую школу милиции. Но из-за своего поведения с карьерой милиционера расстался. Попал в тюрьму, затем второй, третий раз. Начинал выпивать. Под градусом друзей колошматил. Происходило это дома, я все это видел. До сих пор испытываю некий страх перед пьяными. Так что в основном воспитывался мамой. Ну как мамой?.. Шли 90-е. Она работала на двух работах, чтобы меня прокормить, одеть, в школу отправить. Так что основное воспитание на улице получил. Мама, Наталья Германовна, меня очень любила и любит. Каникулы проводил в Перми у бабушки и дедушки по материнской линии. Хотя сейчас тесно общаемся с родственниками по отцовской линии. Мои трое сыновей – Каманцевы, и получилось так, что я единственный продолжатель рода. Опять же Господь так устроил. У отца был старший брат и две сестры. И только у моего отца родился сын, у остальных – дочки. После армии шло к тому, что и мне оставалось жить совсем чуть-чуть. После войны поставил на себе крест, как и многие мои товарищи. И вот прошло десять лет. Бац-бац: сыновья! Челябинские родственники звонят постоянно: «Как там Мирошка, как Мишка? Спасибо, что продолжил наш род».- Да. Старший — Алексей - боксом. Параллельно учит английский язык, осваивает игру на баяне. Средний – Мирон – увлекся гимнастикой.- Все равно понятно, что везде идеально не получается. Даже чисто физически сложно все сразу успеть. Просто Господь дает мне людей, которые помогают. Научный руководитель в вузе помогает своими советами доработать многие вещи. В семье на жене Анастасии лежит большая нагрузка. Мне кажется, здесь, в Сочи, она устает больше, чем я. На работе мой оплот – напарники, тренеры. В каждой сфере деятельности есть свой ангел-хранитель. Причем доверяю им больше чем себе. Раньше было совсем другое окружение. Не было кого обмануть, мы обманывали друг друга. Просто так... Чтобы не скучать... Сейчас рядом со многой люди, которым я отдаю все.- Самое важное для меня, чтобы они относились с интересом к делу, которым занимаются, хорошие навыки получили в ходе тренировочного процесса. Мы находимся на сборах. Этот формат помогает организму привыкнуть к дисциплине, к спортивным нагрузкам, послушанию. Такой комплексный подход помогает в спорте. Мне важно, чтобы в первую очередь каждый вратарь отряда мечтал не о том, что завтра станет Вовой Каманцевым. Хочу воспитать в ребятах хороших людей, достойных спортсменов. Вопрос, насколько процентов каждый в силу своих особенностей может взять из того, что я преподаю. Но вложить стараюсь в каждого по-максимуму. Моя цель — научить детей самостоятельно и стремительно принимать решения. Так как лед проецируется на нашу жизнь. Стараюсь донести до них мысль: даже трудности на своем жизненном пути нужно воспринимать с радостью. Именно они движут нас вперед, закаляют.- Нет, что вы. Сначала я занимал позицию жертвы. Жалел себя, думая, что люди как жили, так и живут, а я …- Позволяя себе такие состояния, вы запускаете неправильные механизмы для своего организма, души. Их нужно блокировать на уровне мысли. Когда я находился в позиции жертвы, предоставлялось много времени побыть наедине с собой. Дома был в таком душевном состоянии! Ел себя, водочки себе наливал, сверху еще скорбь-печаль приумножалась. Как в Библии написано? Уныние сушит кости. Делает нас невесомым в этом мире, незначимым. И все — ты уже пыль. Нужно постоянно учить себя гнать эти мысли, говорить, что все у тебя хорошо. Это тоже своеобразная тренировка, аутогенная. Мысли постоянны, их миллионы. Они будут заходить в нашу голову. Вопрос, пускаешь ли ты их на самотек, или направляешь в правильное русло. Организм должен быть подготовленной почвой, и в него должно попадать правильное семя — наши мысли. А уныние тормозит все процессы. Это страшное дело. Всегда радуйтесь, даже если трудно.- Понимаете, борьба сначала идет с собой, плотью своей. Затем — с негативными эмоциями, гневом. Высокомерием. Она и продлится до конца дней наших. Люблю фильм «Страсти Христовы». Смерть, дьявол шли за Христом в обличии женщины. Христос поднимается на Голгофу. Народ пинает его. И смерть идет, ребеночка держит: «Видишь, даже я ребенка не отдаю никому, а тебя Бог оставил». А он все же прет свой крест. Выбор будет всегда: уйти ли от божественного в плотское, или нести свой крест...- Довольным дедушкой. Когда свои задачи выполню и буду заниматься внуками. Где-то подсказывать, где-то огурчики поливать.- Герой нашего времени — человек, выполняющий все задачи, поставленные перед ним на этой земле. Он держит свое слово, помогает слабым. Позитивный человек. Понимаете... Чтобы быть героем, необязательно ползти на Эверест или закрывать собой амбразуры, главное выполнять обязанности перед семьей, работой. И обязательно утром и вечером благодарить Бога.Беседу вела Елена МаркеловаДля меня Владимир Анатольевич не только тренер и наставник, но и большой друг. Это Человек с большой буквы и с большим сердцем. К нему всегда можно подойти с любым вопросом, и он обязательно подскажет, как тебе поступить. И в игровом плане, и в жизненном. Горжусь, что имею честь знать такого порядочного, сердечного и добродушного человека.С Владимиром Каманцевым мы познакомились на организованных Детской следж-хоккейной лигой учебно-тренировочных сборах. Я тогда только-только встал на ворота, и его опыт как вратаря сборной России был для меня неоценим. Но по мере общения узнал его не только как прекрасного вратарского тренера, но и замечательного человека в быту и жизни. Он рассказывал мне и ребятам много историй из своей личной практики, делился секретами, как выходить на игру с таким настроем, чтобы становиться с воротами единым целым. Рассказывал про обязательные ритуалы перед игрой. Все эти маленькие хитрости и тонкости помогли мне не только лучше чувствовать себя в воротах, но и применять их в жизни. Я очень рад знакомству с этим человеком.С помощью Владимира Каманцева я научился правильно двигаться по всей вратарской площади. Тренер умеет найти несколько веских нужных слов, чтобы ты начал правильно выполнять упражнения. Все уроки, которые Владимир показывал, помогли мне играть увереннее. Хороший человек и наставник. Желаю ему успехов на начавшемся Чемпионате России, и в составе сборной.Наши тренировки у Владимира Каманцева всегда проходят очень весело. Владимир Анатольевич любит шутить. В Сочи мне особенно запомнилась теория. Я много узнал от тренера об экипировке вратаря. Еще он научил работать не только клюшкой, но и ловушкой. Думаю, еще начать кувыркаться в санях. Теперь страх перед соперником пропал.Владимир Каманцев не заставляет нас играть, он мотивирует. Располагает к себе детей. Когда видит, что выполняешь задание с ошибками, всегда подойдет и поправит. У меня сразу сложилось мнение, что он опытный вратарь и может многому научить. Человек с юмором.С ним легко в общении.