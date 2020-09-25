В Саратове открывается выставка к 100-летию музея Н.Г. Чернышевского «Начало. Рождение музея»

просмотров: 113

Материалы выставки расскажут о сохранившемся на усадьбе родовом доме Чернышевских, который с самого начала был «местом памяти» и появлении первых экспозиций. Можно будет увидеть, каким стал музей в год столетия Н.Г.Чернышевского в 1928 году, как выстоял в годы войны, как воплощала планы своего отца его преемница на посту директора – Нина Михайловна Чернышевская.На выставке будут представлены уникальные, редко выставляемые экспонаты из коллекции М.Н.Чернышевского – личные вещи Николая Гавриловича, его семьи и окружения, книги, документы, фотографии.Выставка начинает работать с 26 сентября. Торжественное открытие запланировано на 14.00 25 сентября.Завтра, 25 сентября, посещение выставки будет бесплатным.Подробности доступны:Адрес: ул. Чернышевского, 142.Тел. для справок: 23-06-66Сайт: http://sarusadba.ru/