В Саратове открывается выставка к 100-летию музея Н.Г. Чернышевского «Начало. Рождение музея»
Выставкой «Начало. Рождение музея» мемориально-литературный музей Чернышевского отмечает свое столетие при поддержке Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, которому предстоит отметить вековой юбилей в будущем году.
Материалы выставки расскажут о сохранившемся на усадьбе родовом доме Чернышевских, который с самого начала был «местом памяти» и появлении первых экспозиций. Можно будет увидеть, каким стал музей в год столетия Н.Г.Чернышевского в 1928 году, как выстоял в годы войны, как воплощала планы своего отца его преемница на посту директора – Нина Михайловна Чернышевская.
На выставке будут представлены уникальные, редко выставляемые экспонаты из коллекции М.Н.Чернышевского – личные вещи Николая Гавриловича, его семьи и окружения, книги, документы, фотографии.
Выставка начинает работать с 26 сентября. Торжественное открытие запланировано на 14.00 25 сентября.
Завтра, 25 сентября, посещение выставки будет бесплатным.
Подробности доступны:
Адрес: ул. Чернышевского, 142.
Тел. для справок: 23-06-66
Сайт: http://sarusadba.ru/