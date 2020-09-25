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В Саратове открывается выставка к 100-летию музея Н.Г. Чернышевского «Начало. Рождение музея»

Новости


Выставкой «Начало. Рождение музея» мемориально-литературный музей Чернышевского отмечает свое столетие при поддержке Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, которому предстоит отметить вековой юбилей в будущем году.

Материалы выставки расскажут о сохранившемся на усадьбе родовом доме Чернышевских, который с самого начала был «местом памяти» и появлении первых экспозиций. Можно будет увидеть, каким стал музей в год столетия Н.Г.Чернышевского в 1928 году, как выстоял в годы войны, как воплощала планы своего отца его преемница на посту директора – Нина Михайловна Чернышевская.

На выставке будут представлены уникальные, редко выставляемые экспонаты из коллекции М.Н.Чернышевского – личные вещи Николая Гавриловича, его семьи и окружения, книги, документы, фотографии.

Выставка начинает работать с 26 сентября. Торжественное открытие запланировано на 14.00 25 сентября.

Завтра, 25 сентября, посещение выставки будет бесплатным.

Подробности доступны:

Адрес: ул. Чернышевского, 142.

Тел. для справок: 23-06-66

Сайт: http://sarusadba.ru/