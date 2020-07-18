В сельских Домах культуры Саратовской области продолжается ремонт по национальному проекту "Культура".

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В рамках национального проекта «Культура» ведется капитальный ремонт филиалов МУ ЦДК с. Ивантеевка Ивановского СДК и Николаевского СДК.На сегодняшний день в Николаевском сельском Доме культуры выполнен ремонт фасада, замена отопительной системы и установка пожарной сигнализации (сделано 63 %).В Ивановском СДК работы практически завершены.