В сельских Домах культуры Саратовской области продолжается ремонт по национальному проекту "Культура"
В сельских Домах культуры Саратовской области продолжается ремонт по национальному проекту "Культура".
В рамках национального проекта «Культура» ведется капитальный ремонт филиалов МУ ЦДК с. Ивантеевка Ивановского СДК и Николаевского СДК.
На сегодняшний день в Николаевском сельском Доме культуры выполнен ремонт фасада, замена отопительной системы и установка пожарной сигнализации (сделано 63 %).
В Ивановском СДК работы практически завершены.