18 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
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15:07 | 18 апреля
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09:28 | 18 апреля
«Поколение победителей»: вышла книга о ветеранах комбината «Ураласбест»
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21:05 | 17 апреля
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«Поколение победителей»: вышла книга о ветеранах комбината «Ураласбест»

Новости
«Поколение победителей»: вышла книга о ветеранах комбината «Ураласбест»

Международный день защиты хризотила отметили 16 апреля в России.

Комбинат «Ураласбест» выпустил в преддверии этого дня книгу «Поколение победителей» о 25 ветеранах хризотилового производства. Каждому из героев книги сегодня уже 80-90 лет, но они отличаются не только крепким здоровьем, но и оптимизмом.

Как рассказал Андрей Холзаков, председатель международного альянса профсоюзных организаций «Хризотил», истории реальных людей, десятки лет проработавших с минералом, который в Европе и США часто называют убийцей и ядом, – неоспоримое и яркое доказательство безопасности хризотил-асбеста при контролируемом применении.

РФ является лидером в мире по добыче, обработке и экспорту хризотил-асбеста. На предприятиях страны производится более 3000 товаров из минерала. В мае 2019 года пройдет очередное заседание сторон Роттердамской конвенции, на которой чиновники из США и Евросоюза в очередной раз попытаются запретить хризотил. На конференции российская делегация представит книгу «Поколение победителей»