«Поколение победителей»: вышла книга о ветеранах комбината «Ураласбест»

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Комбинат «Ураласбест» выпустил в преддверии этого дня книгу «Поколение победителей» о 25 ветеранах хризотилового производства. Каждому из героев книги сегодня уже 80-90 лет, но они отличаются не только крепким здоровьем, но и оптимизмом.Как рассказал Андрей Холзаков, председатель международного альянса профсоюзных организаций «Хризотил», истории реальных людей, десятки лет проработавших с минералом, который в Европе и США часто называют убийцей и ядом, – неоспоримое и яркое доказательство безопасности хризотил-асбеста при контролируемом применении.РФ является лидером в мире по добыче, обработке и экспорту хризотил-асбеста. На предприятиях страны производится более 3000 товаров из минерала. В мае 2019 года пройдет очередное заседание сторон Роттердамской конвенции, на которой чиновники из США и Евросоюза в очередной раз попытаются запретить хризотил. На конференции российская делегация представит книгу «Поколение победителей»