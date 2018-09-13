Durex и КХЛ запустят совместную кампанию по противодействию распространению ВИЧ и СПИДа

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Реализация проекта под слоганом «Поколение хоккея за защиту от ВИЧ!» начнется вместе с открытием сезона КХЛ в сентябре и завершится в мае будущего года. Аудиторией кампании по замыслу разработчиков станет молодежь 18+ и люди более старшего возраста. Для каждой группы предусмотрены мероприятия, учитывающие особенности возраста и ее предпочтения. В рамках проекта будут созданы социальные рекламные ролики (в них снимутся ведущие спортсмены КХЛ), в интернете откроется информационно-просветительский портал с образовательными материалами (видео, статистика, статьи) по вопросам противодействия ВИЧ и СПИДу и сексуального здоровья, работа с молодежью будет вестись в соцсетях, а СМИ будут рассказывать о мероприятиях КХЛ и Durex.