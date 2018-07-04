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В Новоузенский район прибыл «Поезд здоровья»

Новости / Здоровье
В Новоузенский район прибыл «Поезд здоровья»


Реализация проекта призвана повысить доступность медицинской помощи сельского населения.

В Саратовской области продолжается реализация проекта «Маршруты здоровья», инициированного главой региона Валерием Радаевым. По информации пресс-службы регионального минздрава, в его рамках бригады медиков проводят Дни здоровья в районах области.

На этот раз «Поезд здоровья» прибыл в село Куриловка Новоузенского района. В течение двух дней здесь работал мобильный диагностический комплекс. Жителей района принимали саратовские врачи узкого профиля: невролог, офтальмолог, эндокринолог и кардиолог. Также работал кабинет профилактики, который посетили 52 человека. Сделать ультразвуковое исследование, проверить уровень глюкозы и холестерина в крови можно было здесь же по желанию или назначению врача. Всего консультации медицинских специалистов получили 113 человек.

В минздраве пообещали, что реализация проекта будет продолжена. Всего за время его реализации в 2018 году консультации врачей получили более 3 тысяч жителей отдаленных районов области.

Фото https://www.oreanda.ru