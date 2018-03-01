В Балакове открылся всероссийский турнир по хоккею "Золотая шайба"
Соревнования на призы олимпийского чемпиона Андрея Коваленко проходят в его родном городе уже в пятый раз.
По информации пресс-службы губернатора области, в этом году участниками турнира стали команды из восьми регионов РФ (Удмуртия, Мордовия, Пермский край, Калининградская, Кемеровская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская области). Возраст игроков - 14-15 лет.
На церемонии открытия присутствовал губернатор Валерий Радаев. От поздравил хоккеистов с открытием соревнований, а также поблагодарил организаторов "Золотой шайбы" за внимание и поддержку юных спортсменов.
По традиции турнир посетил и сам Андрей Коваленко.
- На Балаковской земле уже пятый по счету турнир, - отметил олимпийский чемпион. - С каждым годом стараемся делать его лучше и качественнее. Хотелось бы, чтобы турнир приносил радость и хоккеистам на льду, и болельщикам. Пусть победит сильнейший!
Фото http://nev.edu-penza.ru