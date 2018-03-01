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В Балакове открылся всероссийский турнир по хоккею "Золотая шайба"

Новости / Спорт
В Балакове открылся всероссийский турнир по хоккею "Золотая шайба"


Соревнования на призы олимпийского чемпиона Андрея Коваленко проходят в его родном городе уже в пятый раз.

По информации пресс-службы губернатора области, в этом году участниками турнира стали команды из восьми регионов РФ (Удмуртия, Мордовия, Пермский край, Калининградская, Кемеровская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская области). Возраст игроков - 14-15 лет.

На церемонии открытия присутствовал губернатор Валерий Радаев. От поздравил хоккеистов с открытием соревнований, а также поблагодарил организаторов "Золотой шайбы" за внимание и поддержку юных спортсменов.

По традиции турнир посетил и сам Андрей Коваленко.

- На Балаковской земле уже пятый по счету турнир, - отметил олимпийский чемпион. - С каждым годом стараемся делать его лучше и качественнее. Хотелось бы, чтобы турнир приносил радость и хоккеистам на льду, и болельщикам. Пусть победит сильнейший!

Фото http://nev.edu-penza.ru