Губернаторская елка: генерал Студенец, Джинн-весельчак и многие другие

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К ней театр имени И.А.Слонова подготовил новогоднюю интермедию и спектакль по мотивам восточных сказок.Веселое волшебство для саратовской детворы начинается в верхнем фойе. Лучшего места для интермедии и не придумать. Панорамный вид на сквер у театра создает впечатление, что сказочные герои прибыли поздравить ребят прямо с белоснежных природных просторов. За окном дул ветер, а перед зрителями не на шутку разбушевались капризная Снежная Королева и предприимчивый генерал Студенец. Ревнивцы, они решили занять места любимых и ожидаемых детьми волшебного Деда и его красавицы-внучки. Но тем и прекрасен праздник новый год, что любую стужу преодолеют радость, искренность, доброта и вера в чудо. Юные зрители, конечно же, расколдовали замороженных злодеями Деда Мороза и Снегурочку. Прелесть интермедии в том, что и злодеев-то так можно назвать с большой натяжкой. И Королева, и Студенец безумно обаятельны, а в финале оказываются... агентами Мороза. Громкие аплодисменты, хоровод с хозяином наступающего года Щенком, Губкой Бобом, Машей и Медведем под сверкающей огнями елкой создают удивительно теплую атмосферу, которая в зрительном зале только усиливается.Музыкальная постановка «Приключения Аладдина» – по мотивам восточных сказок. И эти мотивы вместе с остроумными придумками рассыпаны по спектаклю калейдоскопом. У Джинна есть помощник. Веселит зрителей книжная подсказка, что поменять хозяина волшебнику из лампы позволит смена «прописки». В какую именно «жилплощадь» переселится Джинн, и почему в итоге она ему не понадобится, узнаете, посмотрев историю о бедном багдадском юноше и его друзьях. Не будем раскрывать всех секретов. Лучше с большим удовольствием поблагодарим взрослых, которые подошли к созданию сказки с большим мастерством, азартом и фантазией.Режиссер Любовь Баголей сделала все возможное, чтобы действие все время держало внимание публики. Художник-постановщик Юрий Наместников поместил Аладдина и жителей Багдада в колоритный, красочный мир. На наших глазах щедрый базар, напоминающий скатерть-самобранку, превращается в роскошный дворец султана. Благодаря видеоинсталляциям возникает гигантский зловещий колдун, чуть позже трансформируясь в пещеру с сокровищами. Каждый образ в спектакле точен и ярок. Султан Заслуженного артиста России Владимира Назарова законопослушен, мудр и всепонимающ. Роль злодеев в сказках постановщики саратовской Драмы стали охотно отдавать Александру Каспарову. Их можно понять. Своих отрицательных героев Каспаров представляет людьми «с начинкой». Это не топорные подлецы, а глубоко одинокие люди, вызывающие большую жалость. Таким был Полкан в прошлогоднем «Летучем корабле» режиссера Эльвиры Данилиной. Не так прост и магрибинский колдун, визирь султана, антипод Аладдина – Шахмахур. Незабываема хранительница книг. В основу этой роли Лариса Уварова заложила «красноречивое молчание», - метафору, точно характеризующую книги. Хранительница мягко дает нужные советы в серьезных ситуациях, весело подтрунивает — в смешных. За веселье и задор в спектакле отвечают Джинн и его помощник Волшебный ковер. Дмитрий Кривоносов играет главного багдадского волшебника ликующим оптимистом, который вырвавшись из многовекового плена, сразу заполняет своей сумасшедшей энергией весь зрительный зал. Трогательна в роли Волшебного ковра, готового в любую секунду прийти на помощь, студентка театрального института Вероника Клинаева. Классически прелестна пара влюбленных. Максим Локтионов подает Аладдина романтичным и бесстрашным книголюбом. Принцессе Будур Дарьи Ревиной подходят самые изысканные комплименты. Она нежна и в то же время отважно отстаивает свое мнение. И попросту очень красива!Отдельно хочется отметить актеров, задействованных в массовых сценах. Багдадские торговки в исполнении актрис Натальи Кошелевой, Екатерины Ледяевой, Светланы Москвиной, Дарьи Родимовой; восточные юноши и девушки, на роли которых распределены студенты СаТИ, - раскрывают перед нами полнокровный и жизнерадостный быт сказочного города. Большое значение в этой связи имеют захватывающие дух танцы, поставленные хореографом Алексеем Зыковым. Они полны изящества, поражают воображение, а хореографические способности драматических артистов достойны восхищения. Автору этих строк довелось услышать, как некоторые малыши просили мам скачать песенки из «Приключений Аладдина». Возможно, руководству театра стоит подумать в этом направлении? Нам же хочется поблагодарить Татьяну Цой, создавшую такой музыкальный мир новогодней постановки, который обеспечил серьезную часть успеха «Приключений Аладдина».Сказка будет идти с 24 по 30 декабря и со 2 по 7 января. Возрастной ценз — "0+". Зарядиться праздничным настроением вы сможете всей семьей. С наступающим!Автор Елена МаркеловаФото www.saratovdrama.com