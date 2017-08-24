В Липках состоится литературно-музыкальный вечер «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог»
26 августа, в преддверии празднования Дня города, который ежегодно отмечается в первые дни сентября, в читальном зале сада «Липки» состоится литературно-музыкальный вечер «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог», посвященный писателям и поэтам жизнь и творчество которых связаны с Саратовским краем.
На саратовской земле родились известные писатели Николай Гаврилович Чернышевский, Петр Васильевич Орешин, Алексей Николаевич Толстой, Лев Абрамович Кассиль, Константин Александрович Федин, Николай Егорович Палькин. Здесь находили источник своего творческого вдохновения Иван Андреевич Крылов, Денис Васильевич Давыдов, Михаил Юрьевич Лермонтов, Николай Семенович Лесков, Константин Михайлович Симонов, Владимир Владимирович Маяковский, Михаил Афанасьевич Булгаков.
Литературно- музыкальный вечер «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог» пройдет в формате открытого микрофона. Каждый желающий сможет прочитать произведение любимого автора, или свое собственное.
В рамках мероприятия гостям вечера будет представлена краеведческая книжно-иллюстративная выставка, рассказывающая о достопримечательностях нашего края, знаменитых писателях и поэтах, оставивших неизгладимый след в истории земли саратовской.
Начало мероприятия в 16.00.
Приглашаются все желающие! Вход свободный!