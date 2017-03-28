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Свадьба сына Михаила Гуцериева названа в числе главных событий года
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Свадьба сына Михаила Гуцериева названа в числе главных событий года

Новости


В московском театре «Россия» на Пушкинской площади прошло одно из ведущих мероприятий страны, традиционно привлекающее внимание средств массовой информации, широких кругов общественного, культурного, политического бомонда страны - V торжественная церемония вручения крупнейшей профессиональной event-премии России - «Событие года».

В Экспертный Совет премии входят заслуженные деятели культуры и искусства, медийные личности, признанные гуру индустрии развлечений и организации массовых событий. Все те, кто может по достоинству оценить качество, креатив и профессионализм в работе создателей лучших событий года. Как сообщает информационное агентство InterMedia, победители определялись в 30 номинациях, среди которых: деловые и культурные форумы, музыкальные шоу, презентации лучших мировых брендов, корпоративные события, показы мод и т.д. Среди лауреатов премии были отмечены организаторы патриотической акции «Свет великой победы», посвященной годовщине победы в Великой отечественной войне, форум «Синергия», собравший в Москве ведущих предпринимателей и менеджеров США, Европы, стран Юго-Восточной Азии, Открытые всероссийские соревнования по футболу «Будущее зависит от тебя» и многие другие.

Гран-при общенациональной премии «Событие года» был отдан организаторам свадьбы Саида - сына Михаила Гуцериева - и его невесты Хадижи. Напомним, одно из самых масштабных событий светской хроники России состоялось 26 марта 2016 года в знаменитом московском банкетном зале «Сафиса». Торжества были сыграны по всем национальным ингушским традициям и до сих пор являются главным объектом обсуждения светских обозревателей и пользователей Интернета.

В праздновании приняло участие более 600 гостей, в том числе президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Специально для молодоженов выступили легендарные танцевальные ансамбли «Сухишвили» и Государственный академический ансамбль песни и танцев «Эрисиони», детский ансамбль народного танца «Имеди», а также звезды мировой поп-музыки: Стинг, Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Патрисия Каас, Алла Пугачева и многие другие.