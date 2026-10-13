Диалог новаторства и традиций
Профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ имени Н.Г. Чернышевского Ирина Кабанова прокомментировала Нобель-2026 по литературе
Обладателем престижной премии в этом году «за смелое и новаторское творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы» стала профессор классической филологии, переводчик Сапфо и греческих трагиков, поэт и эссеист Энн Карсон.
— Здесь важно сразу сказать: «игривый» — неточный перевод. Речь не о кокетстве и не о легкомыслии, а о постмодернистском игровом начале. Карсон берёт эллинский материал — эпизоды мифов, уцелевшие фрагменты текстов, комментарии — и переосмысляет их с современных позиций. Точнее было бы перевести: «за смелый, изобретательный корпус текстов, который в игровом диалоге с классической традицией создал новые формы современной литературы». «Игривый» тянет за собой флирт и безответственность, а «игровой» — это нормальное постмодернистское понятие: игра с традицией, с формой, с чужим словом, - отмечает профессор.
— Зачем, на ваш взгляд, современному писателю так много переводить древних? Это помогает ей писать свои произведения?
—Сведения об авторе на обложках всех её книг начинаются с фразы: «Родилась в Канаде, зарабатывает на жизнь как учитель греческого» — очевидно, насколько это для неё важно. Она перевела Сапфо целиком, отдельным томом, со своими комментариями, и 10 трагедий. Когда ей задают аналогичные вопросы — чем для нас сегодня важна греческая литература — она отвечает немножко разными словами, но близко по смыслу: древняя литература для нас сегодня неактуальна, её вообще не интересует актуальность; ей хотелось бы, чтобы это мы представляли интерес для древних. То есть она видит себя как сторону диалога с Античностью, и переводы — это её способ озвучить своего собеседника в диалоге.
— На русском языке вышли две книги Энн Карсон: «Автобиография красного» и «Горько-сладкий Эрос». С какой лучше начать знакомство с нобелевским лауреатом?
— Сама Карсон признаёт, что самый доступный для читателя её текст — «Автобиография красного», самая продаваемая ее книга. Она основана на 48 дошедших до нас фрагментах поэмы Стесихора (VII в. до н.э.) «Герионида», то есть «Жизнь Гериона». Миф о красном крылатом монстре Герионе, убийство которого стало десятым подвигом Геракла, известен и по иным источникам. Книга открывается авторским эссе о Стесихоре, сочетающем учёную точность и постмодернистскую иронию, в приложениях к эссе приводятся сами фрагменты и комментарии к легендам о поэте, а потом начинается рассказ о превращении краснокожего мальчика с крыльями по имени Герион из проблемного школьника в юношу, влюбляющегося в юношу постарше, Геракла, о его борениях с Эросом.
«Автобиография красного» — это непростой для восприятия роман взросления и филологический роман, где первоначальная нерасчленённость, туманность мира постепенно обретает для героя более чёткие очертания. «Горько-сладкий Эрос» — для тех, кто готов к чтению интеллектуально усложнённой литературы.
— Для кого она пишет? Кто её читатель?
—Её будут с интересом читать молодые филологи и гуманитарии с интеллектуальными претензиями, которым нравится быть в струе времени. Писателям она интересна — тем, кто может эти вещи для себя переработать, впитать на уровне интуиции.
Текст: Альфия Тимошенко
Фото: Елизавета Сягина, Никлас Эльмехед
Материал предоставлен пресс-службой СГУ имени Н.Г. Чернышевского