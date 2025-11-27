Денис Давыдов: Поставлен ориентир на всестороннюю поддержку старшего поколения

просмотров: 50

-С этого года министерство приступило к реализации нового национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил стратегическую цель по увеличению ожидаемой продолжительности жизни, таким образом поставлен ориентир на всестороннюю поддержку старшего поколения. Безусловно, в новом национальном проекте значимое место отведено поддержке старшего поколения.Отмечу, национальный проект «Демография», преемником которого стал нацпроект «Семья», заложил хороший фундамент для дальнейшей работы с нашими получателями услуг. Все комплексные центры соцобслуживания населения оснащены необходимым оборудованием, действуют восемь социальных технологий.Технологии, которые мы внедрили, можно разделить на два направления: уход и активное долголетие. При этом численность получателей услуг составляет порядка 8 тысяч человек в год и с каждым годом увеличивается.Для тех, кому требуется особенный уход, в области реализуется федеральный пилотный проект «Система долговременного ухода». Это комплексное социальное и медицинское сопровождение граждан, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию. Эти два года проект являлся пилотным, в настоящее время проводим работу по его интеграции и географическому расширению.В 2025 году уже в рамках национального проекта «Семья» разработана региональная программа «Активное долголетие».В ее основе лежит комплексная забота о пожилых людях в различных сферах: социальное обслуживание, расширение охвата культурными и спортивными мероприятиями. Это, например, развитие и продвижение «серебряного» добровольчества, вовлечение в различную культурную и досуговую деятельность, повышение уровня финансовой грамотности, расширение профилактических медицинских мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний и многое другое.Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Отмечу, сегодня комплексный центр соцобслуживания – это агрегатор всех мероприятий для пожилых людей на каждой конкретной территории.-В регионе сформирована система поддержки старшего поколения, помощь оказывается в различных жизненных ситуациях. Социальные работники оказывают помощь на дому более чем 40 тысячам жителей региона. Например, это доставка продуктов и предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, уборка жилых помещений, помощь в приготовлении пищи, оплате коммунальных услуг. В стационарных организациях с постоянным проживанием, в которых создаются современные условия не только для проживания, но и для реабилитации, ежегодно обслуживаются более 6 тысяч человек.Таким образом, в регионе создан кластер социальных учреждений, оказывающих услуги в различных форматах в зависимости от потребностей человека.-В этом году в Саратовской области во второй раз прошел проект «Долголетние встречи», представляющий собой очень интересный и уже полюбившийся нашим старшим формат: «серебряные» волонтеры посещают своих коллег из разных районов области с целью обмена опытом, общения.Впервые акция была проведена в августе 2024 года и получила положительные отзывы наших старших. Причем инициатива проведения этой акции принадлежала «серебряным» волонтерам.Формат проекта подразумевает визиты «серебряных» активистов в районы области для обмена опытом волонтерской работы, участия в активной и познавательной программе. Кроме того, это отличная возможность для общения и знакомства с местными достопримечательностями. Встречи в этом году прошли в 20 районах области. Участие в них приняли порядка 500 человек.Отмечу, в этом году проект впервые вышел на межрегиональный уровень – в нем приняли активисты из других регионов Приволжского и Центрального федеральных округов.Мероприятия посетили гости из Ульяновской, Самарской, Тамбовской и Волгоградской областей, причем они стали не просто зрителями, а полноправными участниками событий. Таким образом, можно говорить, что складывается успешный формат межрегионального партнерства. Особое внимание было уделено развитию волонтерского движения и обмену лучшими практиками социальной работы. Участники мероприятий обсудили актуальные вопросы поддержки старшего поколения и перспективы дальнейшего сотрудничества.«Долголетние встречи» наглядно показывают, что социальная работа не знает границ. Обмен профессиональным опытом и дружеское общение между регионами создают единое пространство для поддержки и активной жизни старшего поколения.При этом, хочу отметить, когда мы реализуем что-то новое, стараемся никогда не забывать про проекты, уже зарекомендовавшие себя. Например, в комплексных центрах социального обслуживания не первый год проводится проект «Университеты третьего возраста», занятия выстроены по различным направлениям. Отмечу, что особое внимание уделяется повышению уровня финансовой грамотности пожилых людей, наши специалисты рассказывают, как не попасться на уловки мошенников, учат грамотной работе в мессенджерах, в том числе и в общенациональном мессенджере МАХ, и дают многие другие полезные знания.-Сегодня в регионе выстроена многоуровневая межведомственная система мер социальной поддержки, направленная на поддержание семей, в том числе многодетных: это выплаты, дополнительные меры поддержки, социальные услуги. И направления в рамках национального проекта «Семья» является основной базой этой системы.Благодаря нацпроекту в регионе появилась совершенно новая мера поддержки – это единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для беременных женщин, обучающихся очно в образовательных организациях или находящихся в академическом отпуске. Ее получили уже более 400 женщин. Получение этой меры поддержки не зависит от уровня доходов семьи.Семьи при рождении первого и второго ребенка могут рассчитывать на федеральный материнский капитал. При рождении третьего – на региональный материнский капитал, размер которого составляет более 138 тысяч рублей. Это направление, уже успешно себя зарекомендовавшее, перешло в новый национальный проект «Семья».По инициативе губернатора области Романа Бусаргина срок действия регионального материнского капитала был продлен до 2030 года. С начала года эту меру поддержки получили более 1,5 тысячи многодетных семей.Средства регионального материнского капитала можно использовать по шести направлениям (улучшение жилищных условий, оплата образования детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей–инвалидов, газификация жилья, компенсация расходов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, установка и замена окон, входных дверей, остекление балконов и лоджий).Чаще всего региональный материнский капитал семьи направляют на улучшение жилищных условий.Отмечу, была проделана определенная работа по повышению доступности этой меры поддержки для удобства многодетных родителей. И с прошлого года подать заявление на назначение регионального материнского капитала можно через Госуслуги. Конечно, можно по-прежнему обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства или МФЦ.В продолжение темы выплат не могу не отметить региональную инициативу губернатора по введению с января этого года ежемесячного пособия женщинам, родившим до достижения возраста 25 лет второго ребенка. С января 2025 года для них введена ежемесячная выплата в размере 8 тысяч рублей до достижения ребенком возраста 3-х лет. Эта мера является хорошим дополнением тех возможностей, которые дает национальный проект «Семья».В настоящее время по инициативе Романа Бусаргина в областную думу направлен законопроект, предусматривающий увеличение возраста, при котором можно будет оформить данное пособие, с 25 до 26 лет с 1 января 2026 года, что расширит возможности социальной поддержки семей с детьми.-Поддержка семей – безусловный приоритет разных ветвей и уровней власти. При этом в Саратовской области много семей, достойно воспитывающих своих детей, которые являются для многих примером и образцом для подражания.Для повышения престижа таких семей утвержден Почетный знак Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей. Ежегодно лучшие семьи области заносятся на областную Доску почета «Лучшие семьи Саратовской Губернии». Для пропаганды семейных ценностей, многодетности проводим различные интернет-проекты.