Министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов: «Важно, чтобы наши защитники знали, что им всегда помогут»

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Подробно об организации работы в этом направлении Денис Давыдов рассказал в интервью нашему изданию.- На территории Саратовской области реализуется более 30 мер социальной поддержки, предоставляемых участникам специальной военной операции и членам их семей. Для заключивших военный контракт предоставляются единовременные выплаты за счет средств областного бюджета.Те, кто заключил военный контракт с 1 августа этого года, единовременно получают несколько выплат: из регионального бюджета в размере 500 тысяч рублей, президентскую выплату - 400 тысяч рублей плюс муниципальные районы также единовременно производят выплату - в Саратове она составляет 200 тысяч рублей.Бойцам, награжденным Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За мужество и отвагу», предоставляется единовременное денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей. На сегодня награждено 62 человека.Близкие участников СВО имеют право на бесплатное обеспечение реабилитационными мероприятиями в социально-оздоровительных центрах. Для организации отдыха детей и их оздоровления предоставляются бесплатные путевки в детские оздоровительные учреждения всех типов. Причем организация отдыха детей участников СВО носит приоритетный характер. На сегодняшний день в оздоровительных учреждениях отдохнули 1520 детей. До конца года еще около 100 детей будут направлены в санатории области.- Силами специалистов социозащитных организаций оказана бесплатная психологическая помощь и поддержка 519 членам семей участников СВО, организовано оказание социальных услуг бесплатно для 387 членов семей участников СВО, в том числе в форме социального обслуживания на дому.В каждом муниципальном районе имеется блок технологий, которые обеспечивают качественное восстановление человека, повышение его мобильности и степени самообслуживания, психологическую и социально культурную реабилитацию.Комплекс по уходу, восстановлению утраченных функций, социальной реабилитации включает демонстрационные комнаты, учебные кухни, школы восстановления, сенсорные комнаты, прокаты технических средств реабилитации, физкультурное оборудование, творческие мастерские.Проделанная работа стала для нас базой для обеспечения поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Наряду с этим Саратовская область участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода. Сегодня проект реализуется в Саратове и Балаково. В него включены 278 жителей региона. В приоритетном порядке помощник по уходу назначается ветеранам СВО. Такую помощь уже получает ветеран с паллиативным статусом в Новоузенском районе. Оформляются необходимые документы на ветерана, проживающего в Аркадаке. В обоих случаях помощниками являются мамы бойцов.-Да, это так. Ни одно наше учреждение не осталось в стороне от поддержки бойцов. Безусловно, активную позицию в оказании помощи фронту заняли «серебряные волонтеры».Они принимают участие в благотворительных акциях «С теплом из дома», «Одеяло доброты», «Тепло для героя», #МЫВМЕСТЕ, пишут письма поддержки, шьют одежду, собирают посылки для военнослужащих, изготавливают окопные и блиндажные свечи, плетут маскировочные сети.- В настоящее время по поручению губернатора Романа Викторовича Бусаргина в кадровых центрах открыты отдельные окна для участников СВО и членов их семей. Работа по каждому обращению проводится в индивидуальном порядке.Тем, кто возвратился из зоны проведения специальной военной операции, и их близким, обратившимся в кадровые центры, предоставляются услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации на рынке труда, профессиональному обучению, содействию самозанятости.Перечни услуг и варианты трудоустройства подбираются с учетом возраста, состояния здоровья, опыта работы и специальности по образованию.На постоянной основе совместно с филиалом Фонда «Защитники Отечества» проводятся мероприятия в формате «круглых столов» с работодателями и гражданами, ярмарок вакансий, открытых отборов. В этом году проведено 30 совместных мероприятий. В них приняли участие 136 участников СВО и членов их семей, 173 работодателя.Отмечу, вопросы оказания социальной помощи нашим защитникам, их близким находятся на особом контроле. Очень важно, чтобы они ощущали поддержку и знали, что им всегда помогут.