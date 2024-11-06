Елена Ермолаева: «Бесплодие - это глобальная проблема здравоохранения, но вовсе не приговор»

просмотров: 70

-Да, репродуктивные технологии имеют уже достаточно большую историю в нашем регионе.В 1994 году в Саратове на базе «Саратовского областного центра планирования семьи и репродукции» было организовано отделение бесплодного брака с лабораторией экстракорпорального оплодотворения, которое входит в регистр Вспомогательных Репродуктивных Технологий Российской Ассоциации Репродукции Человека. В этом году отделение празднует свое 30-летие.Свою первую программу ЭКО сотрудники отделения выполнили в конце 1995 года, а первый ребенок, мальчик Семен, родился уже в начале 1996 года. А всего за 30-летнюю историю существования отделения благодаря ЭКО на свет появились уже более 2500 малышей.В 2018 году Областной центр планирования семьи и репродукции с отделением ВРТ вошел в структуру Клинического перинатального центра Саратовской области, где началась его новая современная история, которую по сей день пишут наши врачи и пациенты.Наличие в структуре нашего центра отделения вспомогательных репродуктивных технологий в настоящее время позволяет нам оказывать полный цикл медицинской помощи пациенткам, обратившимся к нам по вопросам отсутствия желанной беременности от момента постановки диагноза до рождения ребенка. Мы проводим первичное консультирование женщин и супружеских пар, назначаем обследование и лечение, выявляем причину бесплодия и выдаем направление на ЭКО в рамках ОМС, то есть бесплатно.Благодаря тому, что отделение имеет большое количество разных программ ЭКО, современную оснащенную эмбриологическую лабораторию, каждая пара или одинокая женщина могут выбрать наиболее подходящую для себя программу для восстановления фертильности и рождения ребенка.Пациентки с беременностью в результате ЭКО находятся на контроле в нашем акушерском дистанционном консультативном центре, им проводится ежемесячное, а при необходимости и чаще консультативное наблюдение с проведением УЗИ. Затем они направляются к нам на родоразрешение.И сейчас нашему центру принадлежит ведущая роль в лечении пациенток с бесплодием, ежегодно мы проводим более 50% всех программ ЭКО, проведенных в рамках ОМС. За 9 мес. по области выполнено 994 процедуры ЭКО, из них 537- 54% в нашем центре.-Вопросы демографии сейчас крайне актуальны. Повышение рождаемости является одним из приоритетных задач системы здравоохранения несмотря на то, что рождаемость в России в целом соответствует той демографической траектории, которую проходят многие развитые страны мира.Огромный вклад в повышение этого показателя играет раннее выявление бесплодных пар, своевременное обращение к врачу, эффективная и качественная медицинская помощь.Состояние репродуктивного здоровья в Саратовской области не имеет тенденции к улучшению, о чем свидетельствуют показатели заболеваемости женской репродуктивной системы, превышающие средние значения по ПФО и РФ. Показатель распространённости женского бесплодия по данным за 2023 год в области составляет 789,9 на 100 тысяч женщин фертильного возраста при общероссийском показателе 761,9.Что касается мужского бесплодия, то общая заболеваемость согласно статистическим данным, снизилась в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом и ниже показателей РФ (67,1).По данным отделения ВРТ нашего центра по итогам 2023 года имеет место стабильно высокой показатель комбинированного бесплодия (сочетание мужского и женского факторов бесплодия) – 59,8% в 2023 году (47,5% в 2022), что обуславливает высокий показатель оплодотворения путем ИКСИ в цикле ЭКО. Изолированный мужской фактор встречается в 14% случаев.Что же касается процедур ВРТ, то рост популярности процедуры ЭКО связан, на наш взгляд, с несколькими факторами.Во-первых, процедура относительно доступна. В настоящее время большинство процедур ВРТ в Саратовской области проводится бесплатно по полису ОМС. Существовавший ранее стереотип о высокой стоимости лечения в настоящее время развеян.Кроме того, процедура становится более безопасной, а препараты, которыми вызывают овуляцию, ― более надежными. Появляются и российские препараты, а у врачей ― более комплексный подход по ведению пациенток.Свое влияние на востребованность процедуры ЭКО оказывает накопленный опыт ее проведения, доказанная эффективность и распространенность.Бесплодие, безусловно, это глобальная проблема здравоохранения, но вовсе не приговор. Мы считаем своей задачей популяризацию лечения бесплодных пар современными методами ВРТ и проводим довольно активную работу в этом направлении.-Она изменилась радикально. Если в первые годы работы каждая успешная попытка ЭКО считалась уникальной, то сейчас эффективность процедур уже более 30%.Ежегодно растет количество супружеских пар, которые к нам обращаются на ЭКО и одновременно растут наши возможности. В первую очередь благодаря современному оборудованию.Сегодня наш центр соответствует уровню Федеральных клиник как по квалификации кадров, так и по наличию современного оборудования. Благодаря поддержке губернатора Романа Викторовича Бусаргина, в центре проводится обновление медицинского оборудования.Это крайне важно, так как вспомогательные репродуктивные технологии – это та область медицины, которую невозможно представить без современного оборудования и постоянного обучения специалистов. За последние два года было приобретено инновационное оборудование на общую сумму 50 млн рублей, позволившее нам проводить преимплантационное генетическое тестирование эмбриона (взятие биопсии эмбриона с последующим генетическим исследованием). Внедрение в работу этой технологии позволяет определить хромосомный набор у эмбриона и исключить или диагностировать наличие хромосомной патологии. Перенос заведомо здорового эмбриона позволяет повысить эффективность процедуры ЭКО. Раннее это было возможно лишь за пределами региона и в федеральных клиниках.В этом году приобретены 1 инкубатор для выращивания эмбрионов, ламинарная станция для проведения оплодотворения, УЗИ аппарат и ожидаем поставки еще одного инкубатора.По предварительным итогам 9 мес. текущего года средняя эффективность лечения бесплодия увеличилась на 5,3% и составила 32%, в группе женщин до 35 лет увеличилась до 40%.-Это не совсем так, просто женщины чаще обращаются в медицинские организации. Часто приходится сталкиваться с тем, что женщина одна приходит на прием, а на вопрос, почему без мужа, отвечает, что его еще надо уговорить прийти, а потом заставить обследоваться.По данным отделения ВРТ по итогам 2023 года имеет место стабильно высокой показатель комбинированного бесплодия (сочетание мужского и женского факторов бесплодия). Изолированный мужской фактор встречается в 14% случаев. Но даже в этом случае мы готовы помочь женщине стать мамой с помощью донорского биоматериала.И очень важно, что с 2024 года в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи у нас включено проведение диспансеризации граждан репродуктивного возраста, по оценке репродуктивного здоровья.Диспансеризация проводится в рамках первичного звена оказания медицинской помощи в 2 этапа. У женщин помимо осмотра акушера-гинеколога проводится исследование на онкоцитологию, ПЦР -диагностика в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний, исследование на вирус папилломы человека (ВПЧ), УЗИ органов малого таза и молочных желез. Мужчинам проводится консультация уролога, по показаниям: спермограмма, обследование на инфекции, передаваемые половым путем, УЗИ репродуктивных органов.Это позволит как женщинам, так и мужчинам оценить свой репродуктивные возможности и заранее подготовиться к рождению ребенка.Мы настоятельно рекомендуем не отказываться от прохождения диспансеризации, тем более в случае, если в ближайшем будущем вы планируете стать родителями.-После первичного обращения по вопросам отсутствия желанной беременности пациентка направляется на проведение обследования и диагностики причин бесплодия. В некоторых случаях возможно консервативное лечение, медикаментозная коррекция гормонального статуса, на фоне чего беременность наступает самостоятельно в 7-10% случаев.В тех же случаях, когда при обследовании выявляются показания для проведения ЭКО, пациентки получают направление в отделение вспомогательных репродуктивных технологий – сюда они приходят уже имея на руках все необходимые исследования и результаты анализов. В среднем от моменты первичного обращения до проведения процедуры ЭКО в нашем центре проходит около 2-3 месяцев – речь опять же не о необходимости соблюдения очередности, а о проведении подготовки и обследования.Отметим, что с 2024 года в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области включено проведение диспансеризации граждан репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья (проведение в 2 этапа, у женщин в возрасте 18 - 49 лет помимо осмотра акушера-гинеколога включено проведение ПЦР -диагностики в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза, вируса папилломы человека (ВПЧ), УЗИ органов малого таза и молочных желез, у мужчин – консультация уролога, и по показаниям – спермограмма). По нашему мнению, это приведет к своевременной ранней диагностике проблем репродуктивного здоровья и, как следствие, благоприятно скажется на демографические показатели в целом.-Да, в последние годы этот вопрос очень актуален и мы, действительно, помогаем таким пациенткам. В центре есть банк донорского биологического материла для проведения процедуры ЭКО. Эти женщины также имеют возможность выполнить процедуру по полису ОМС, оплатив лишь донорский материал.-К сожалению - да, и статистика это подтверждает. До 2015 года доля пациенток, обратившихся в отделение ВРТ до 35 лет, составляла 70-78%, в последние годы их количество снизилось до 56-60%, по данным 9 мес. – их доля составила всего лишь 54%. Я считаю, это поздно.Эффективность лечения бесплодия в возрасте до 35 лет по нашим данным составила 40% (из 157 пациенток, которым были перенесены эмбрионы беременность наступила у 63), в возрасте старше 35 лет – 24% (48 забеременели из 140), в возрасте 40 лет и старше – 5% (из 20, выполнивших процедуру ЭКО беременность зарегистрирована у 1), что подтверждается и средними показателями по РФ.Поэтому мы призываем все делать вовремя. Ведь чем старше женщина, тем эффективность лечения ниже: снижается качество и количество яйцеклеток, способных к оплодотворению, что влечет за собой увеличение числа процедур ЭКО, для того, чтобы получить достаточное количество эмбрионов,пригодных к переносу, что подтверждается и результатами проведенного преимплантационного генетического тестирования эмбрионов (из 45 случаев ПГТ у пациентов с неоднократной попыткой ЭКО с отриц. результатом в 31% случае выявлена хромосомная патология). Кроме того, приобретенный багаж гинекологических и соматических заболеваний препятствует наступлению беременности, а у наступившей, возрастает риск развития хромосомной патологии у эмбриона и плода, а у беременной - риск развития тяжелых акушерских осложнений, препятствующих вынашиванию желанной беременности.Но если женщина все же решилась на позднюю беременность, наши врачи сделают все возможное, чтобы сохранить эту беременность, а малыш родился здоровым.-Их у нас много, очень запомнилась история супружеской пары из Вольска.Пара 13 лет планировала рождение ребенка, естественным путем сделать это не получилась. Было пройдено 7 неудачных попыток ЭКО в других медицинских учреждениях и после обращения к нам чудо все-таки произошло.Беременность была непростой, наши врачи сделали все возможное, чтобы сохранить ребенка и итогом стало рождение здоровой доношенной девочки Вероники, которой сейчас уже почти 1 год.-Совершенно верно. Благодаря новому оборудованию, в нашем центре выполняется полный спектр вспомогательных репродуктивных технологий:Базовая программа ЭКО с оплодотворением in vitro, при необходимости с оплодотворением путем инъекции сперматозоида в ооцит (ИКСИ), замораживание, размораживание и хранение биоматериала, пе¬ренос ранее криоконсервиро¬ванных эмбрионов, использование донорского биологического материала (яйцеклеток, спермы), суррогат¬ное материнство, преимплантационное генетическое тестирование, хэтчинг и др. манипуляции на эмбрионах.-Когда технологии ЭКО только начинали использоваться, об этом методе существовало множество разных мифов. Но теперь, когда в мире с помощью искусственного оплодотворения родились сотни тысяч малышей, точно установлено, что они ничем не отличаются от детей, зачатых естественным путем.То же самое относится и к беременности и родам после ЭКО. Конечно, у будущей мамы после этой процедуры могут случаться какие-то осложнения (угроза прерывания, преждевременные роды), но они возможны и во время обычных беременности и родов. А вот отношение к способу родоразрешения после ЭКО изменилось.Раньше после этой процедуры женщины рожали только с помощью кесарева сечения. Его выполняли всем будущим мамам, считая самым безопасным способом рождения для ребенка, зачатого с таким трудом. Сегодня после ЭКО женщина вполне может родить самостоятельно.Чаще всего к процедуре ЭКО прибегают женщины, у которых есть проблемы со здоровьем. Кроме того, к репродуктивным технологиям обращаются не в молодости, когда еще можно надеяться на самостоятельную беременность. Именно эти обстоятельства — внутренние болезни и возраст — и становятся причинами кесарева сечения после ЭКО.Многое зависит и от настроя женщины: если будущая мама, пройдя долгое лечение от бесплодия, просто боится за ребенка и не хочет рожать сама — врачи не станут настаивать на естественных родах. Однако, подготовка к операции, сама техника кесарева сечения и послеоперационный период проходят так же, как и после естественного зачатия.-После наступления беременности мы продолжаем следить за судьбой наших пациенток, потому что женщины с беременностью, наступившей в результате ЭКО, безусловно, требуют наиболее высококвалифицированного наблюдения.В акушерском дистанционном консультативном центре ведется регистр всех беременных с ЭКО в Саратовской области независимо от места выполнения процедуры и диспансерного учета.Эти женщины обязательно должны быть неоднократно проконсультированы в Клиническом перинатальном центре Саратовской области. Наши специалисты дают рекомендации по ведению таких пациенток, проводят мероприятия по своевременной диагностике отклонений в течение беременности с целью их ранней коррекции, а также принимают решение о необходимости и сроках госпитализации.В нашем центре таким пациенткам проводятся все ультразвуковые исследования в скрининговые сроки. УЗИ выполняются грамотными специалистами на аппаратах экспертного уровня, а также с применением расчетных методик оценки рисков развития тех или иных осложнений беременности. В случае необходимости возможно лечение в условиях дневного стационара, гинекологического отделения или в отделении патологии беременности.Далее согласно приказу министерства здравоохранения по маршрутизации, пациентки с ЭКО направляются именно к нам на родоразрешение. Так в 2023 году у нас родилось 188 детей после ЭКО, из них 22 двойни и 3 тройни.Мы сопровождаем таких пациенток: от момента планирования зачатия, в течение беременности и на этапе родоразрешения. Более того, в случае необходимости, проводим амбулаторное наблюдение за детьми в условиях отделения катамнеза вплоть до 3-х летнего возраста.-Если женщина в возрасте до 35 лет не применяет никаких средств предохранения от беременности и не может забеременеть в течение одного года, необходимо прийти на консультацию к гинекологу. Для женщин старше 35 лет — этот срок сокращается до 6 месяцев. Необходимо обращаться к врачу вместе с партнером, тогда можно легче и быстрее установить причины бесплодия.Существует много возможностей помочь, поэтому не стоит откладывать это вопрос в долгий ящик. Мы всегда рады видеть Вас в нашем центре.Не терять время. Как я уже говорила, возраст здесь играет огромную роль. Начать следует с прохождения диспансеризации и определения репродуктивного потенциала женщины, а лучше обоих супругов. Важно знать, бесплодие – не приговор и в большинстве случаев нам удается найти решение проблемы. Главное - не откладывать вопрос в долгий ящик.