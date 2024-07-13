Дмитрий Бекшанов: «Сегодня нейросети это полноценный инструмент в руках стоматолога»

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-На сегодняшний день все больше цифровых технологий в стоматологии развивается за счет использования искусственного интеллекта. Одним из “удобных” достижений в этой области является наличие высокоточных внутриротовых и лабораторных сканеров, позволяющих сканировать зубной ряд, слепки и модели.Внедрение такого сканера избавляет от необходимости использования аналоговых слепков, сокращая время работы и повышая комфортность процедур для пациентов, особенно для тех, кто страдает от рвотного рефлекса или аллергических реакций на традиционные материалы.Появление 3D принтеров в стоматологии дает возможность отойти от использования гипсовых моделей и изготавливать высокоточные прототипы зубных рядов. Эти принтеры позволяют создавать элайнеры, металлические каркасы, заготовки для будущих изделий, сокращает время на их изготовление и, как следствие, ожидание до финального результата лечения.-Важным направлением развития и трендом является появление множества различных программ для диагностики, моделирования зубов, элайнеров, а также хирургических шаблонов, разработанных с применением искусственного интеллекта. Сегодня нейросети это полноценный инструмент в руках стоматолога.Они используются для множества задач, таких как - диагностика и анализ медицинских изображений, прогнозирование результатов лечения, а также оптимизация процессов проектирования и изготовления зубных протезов. Например, Искусственный Интеллект обучены распознавать патологии на снимках компьютерных томограмм, что помогает стоматологам быстрее и точнее поставлять диагнозы. Благодаря программам с ИИ, стоматологи могут проводить более точное и эффективное планирование лечения, а также изготовление индивидуальных протезов и реставраций, учитывая все особенности каждого пациента.-Одна из инноваций, которая появилась в имплантологии, это навигационная хирургия. Она выполняется при помощи навигационно-хирургических шаблонов. Данные навигационные шаблоны создаются с использованием программ ИИ. Интраоральные сканеры, о которых говорили ранее, оцифровывают зубные ряды.После этого в специальной программе-проектировщике с помощью компьютерной томограммы моделируется навигационно-хирургический шаблон, который печатается на 3D принтере.Принтер с высокоточной печатью воспроизводит достаточно мелкие детали, соответственно, в том числе и данный шаблон. Через него производится установка имплантата максимально точно в самую выгодную позицию, что дает возможность делать имплантацию максимально прогнозируемой и безопасной. Хирургический шаблон позволяет установить имплант, не задев анатомические образования. Сокращаются сроки приживления имплантата, уменьшается травматизация окружающих тканей, поскольку такая инновация позволяет установить имплантаты даже без разрезов. Что получается быстро, точно и более комфортно для пациента.-Санкций все боялись, но они никак не повлияли на качество коронок, имплантатов или тех манипуляций, которые выполняют стоматологи. Все есть в наличии: импланты, расходные материалы и оборудование. Это наоборот придало динамику и возможность развития российского рынка. На современном этапе развития стоматологии и технологий в зуботехнических лабораториях заметно появление высокоточных фрезеров, способных обрабатывать различные материалы, включая пластмассу, диоксид циркония, дисиликат лития, воск и др. Это минимизирует человеческий фактор и позволяет изготавливать высокоточные и эстетичные реставрации, открывая новые возможности для современной стоматологии.Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020erid:2SDnje2whN2