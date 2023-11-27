Олег Костин: «Внедрение технологий искусственного интеллекта в медицине – один из главных трендов в мире здравоохранения»
Оперативно записаться к врачу жители Саратовской области смогут через Единый колл-центр.
В Саратовской области создается «Единый колл-центр», с помощью которого можно будет записаться к врачу. При этом туда планируют внедрить специальный чат-бот «Виртуальный оператор». Это искусственный интеллект, который будет помогать пациентам и врачам. В чем заключаются преимущества «Виртуального оператора»? Насколько оперативно будет осуществляться запись пациентов на прием к врачам? На эти и другие актуальные вопросы отвечает министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
- Олег Николаевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о новом Едином колл-центре.
- В нашем регионе идет развертывание "Единого колл-центра", который будет нацелен на улучшение доступности записи пациента к врачу. В 2024 году министерством здравоохранения Саратовской области планируется закупка чат-бота, он же "Виртуальный оператор".
В состав этого колл-центра и планируется внедрение "Виртуального оператора".
Задачи, которые должен будет решить искусственный интеллект – это обеспечить возможность записи пациента к врачу на удобное время. Освободить очередь предварительной записи, путем обзвона пациентов на подтверждение записи и что немаловажно, напомнить обращающемуся о его записи к врачу. Осуществление работы со списками ожидания - пациенту будет предоставляться запись на максимально короткое время для посещения врача. Важно убрать рутину в работе операторов колл-центров.
- Какие проблемы исправит в будущем эта программа?
-Преимущества этой программы заключаются в том, что «виртуальный помощник» работает круглосуточно, никогда не устает и не уходит в отпуск.
Он мгновенно принимает любое количество обращений и реагирует на них, а также адаптируется под новые задачи буквально за несколько секунд. При этом он всегда идеально вежлив.
Внедрение технологий искусственного интеллекта в медицине – один из главных трендов в мире здравоохранения. ИИ и нейросети способны в корне изменить всю мировую медицину: преобразовать систему диагностики, способствовать разработке новых лекарственных препаратов, повысить качество медуслуг в целом и снизить расходы. В перспективе возможности ИИ практически безграничны.
-До конца этого года планируется окончание строительства нового онкологического центра в Саратове. Как будет организована работа данного учреждения?
-Мы все с нетерпением ждём запуска нового онкодиспансера. Его строительство инициировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, процесс идёт под его патронажем и с его помощью. Губернатор области Роман Бусаргин также постоянно контролирует возведение масштабного объекта.
Введение в строй нового диспансера позволит выйти на нужный уровень обеспеченности онкологическими койками, объединить все существующие онкологические мощности и значительно улучшить качество оказываемой медицинской помощи. За счет большей концентрации диагностических и лечебных служб в одном месте ускорится процесс оказания помощи - от момента обращения пациента до начала лечения.
В новом диспансере сможет получить медицинскую помощь любой житель Саратовской области, у кого подозревают или уже диагностировано злокачественное новообразование.
Это будет современное лечебное учреждение на уровне федеральных центров, на уровне европейских клиник, ничем не уступающее ни по оснащенности медицинским оборудованием, ни по комфорту пребывания, и, разумеется, построенное по последним санитарно-эпидемиологическим требованиям, что включает в себя большие площади в местах нахождения пациентов, просторное фойе, места отдыха, зеленые дворики. Пациентам онкологического профиля, которые часто испытывают депрессивное состояние, это позволит переносить лечение более комфортно.
Перечень диагностического и терапевтического оборудования включает в себя как то оборудование, на котором специалисты работают уже сейчас – компьютерные и магнитно-резонансные томографы, цифровые рентгеновские комплексы, УЗИ-аппараты экспертного класса, низкоэнергетический линейный ускоритель, близкофокусный рентген, аппарат брахитерапии и т.д., так и абсолютно новое оборудование - ПЭТ-КТ, ОФЭКТ (однофотонный эмиссионный компьютерный томограф) и ангиограф.
Также впервые в регионе будет представлен высокоэнергетический линейный ускоритель, который позволит применять методику радиохирургического лечения пациентов с опухолями мозга, почек, поджелудочной железы, т.е. те самые сложные в техническом плане случаи, когда уже невозможно применить обычную стандартную хирургическую технику.
Появятся новые отделения, которых никогда не было ранее: отделение реабилитации, отделение онкогематологии и отделение урологии.
Таким образом, в одном месте сконцентрируется вся онкопомощь для нашего региона.
-Для эффективной работы нового современного лечебного учреждения нужны соответствующие кадры. Откуда будете брать специалистов?
-Вопросом подбора и обучения специалистов мы занимаемся с момента закладки фундамента нового онкодиспансера.
Были выделены места в целевой ординатуре врачей совершенно разных специальностей: онкологи, хирурги, урологи, патологоанатомы, эндоскописты, рентгенологи и др. Мы принимаем на работу в онкодиспансер молодых специалистов уже третий год.
Только в этом году к онкодиспансер пришли 17 человек. Они отучились восемь лет, получили багаж ценных теоретических и практических знаний, который позволил определиться с направлением работы в онкологической службе региона.
По различным подразделениям онкодиспансера получили распределение врачи-онкологи, рентгенологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи эндоскопической диагностики, врач-радиолог, торакальный хирург, уролог и хирург-онколог. Разумеется, сохранится и весь коллектив.
Также, благодаря региональной программе, недалеко от нового онкодиспансера возводится служебное жилье для врачей-онкологов, которые переезжают к нам для работы из других регионов. Таким образом, благодаря комплексному подходу и поддержке со стороны Вячеслава Володина, мы полностью готовы к тому, чтобы войти в новое помещение и начать там работать!
-В Хвалынске планируется строительство новой современной больницы. Региональному министерству здравоохранения поручено начать проектирование, чтобы уже летом следующего года приступить к работам. Расскажите, пожалуйста, своё видение, в частности, какие первостепенные задачи намечены в этом направлении?
-Как справедливо заметил Вячеслав Володин в ходе недавней встречи с врачами Хвалынской центральной районной больницы, без строительства новой современной больницы и служебного жилья для медработников не будет развития района. Старые корпуса устарели. Здесь нет возможностей для развития передовой медицины, ощущается нехватка врачей.
Спикером инициировано строительство новой современной больницы со стационаром, диагностическим центром, собственной подстанцией скорой помощи, а также служебного жилья для врачей и медперсонала. Эту новость мы восприняли с большим воодушевлением, и уже сейчас администрация района определяется с земельным участком под строительство, профильные специалисты министерства здравоохранения начинают разработку медико-технического задания для проектирования, чтобы летом следующего года приступить к работам.
-Каким образом сейчас решается вопрос увеличения заработной платы врачей ЦРБ?
-Давайте рассмотрим вопрос немного шире. Нехватка кадров в системе здравоохранения, в том числе и на селе ощущается по всей стране, наш регион не исключение. На федеральном и на региональном уровне принимается целый комплекс мер по устранению кадрового дефицита и привлечению кадров в районных больницах. Большое внимание уделяется медикам на региональном уровне нашим губернатор Романом Бусаргиным.
Для закрепления медработников на местах оказываются ряд мер - повышение окладов на 25% за работу в сельской местности, единовременные выплаты за первый, второй, третий год работы в размере: 40,0 тыс. руб., 35 тыс. руб., 30 тыс. рублей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сельской местности, а также расходов по ипотеке на приобретение жилых помещений и за аренду жилья.
Кроме жилья, серьезный стимул для трудоустройства – уровень заработной платы. В частности, рост средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в текущем году относительно уровня 2022 года составил 10,9%. Кроме того, с 1 января 2023 года Правительством РФ установлена специальная социальная выплата отдельным категориям медработников, оказывающим медицинскую помощь, включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования. Аналогичная выплата с 1 октября этого года установлена постановлением Правительства Саратовской области отдельным категориям медработников, оказывающим медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования.
С 1 октября 2023 года повышены параметры заработной платы молодых специалистов: врачам - с 31 100 руб. до 39 250 руб., среднему медперсоналу – с 19 000 руб. до 23 860 руб.
Однако заработная плата – не единственный фактор, который влияет на принятие решения, в частности, и молодых специалистов. Немаловажным для сотрудников лечебных учреждений является и создание достойных условий труда, наличие нового, современного оборудования, возможность использования новейших информационных технологий. За три года для районных больниц приобретено более 3,5 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе тяжелого диагностического, 314 санитарных автомобилей. На сегодняшний день все медицинские организации и их структурные подразделения оснащены компьютерной техникой и подключены к Интернету.
Убежден, что эти меры поддержки, наряду с продолжающейся модернизацией лечебных учреждений, в том числе расположенных и в отдаленных районах, их оснащением современным оборудованием, производимым ремонтом и возведением новых ФАПов в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Владимиром Путиным, помогут привлечь на село специалистов, преодолеть кадровый голод, обеспечить оказание качественной медицинской помощи на селе.
В Саратовской области создается «Единый колл-центр», с помощью которого можно будет записаться к врачу. При этом туда планируют внедрить специальный чат-бот «Виртуальный оператор». Это искусственный интеллект, который будет помогать пациентам и врачам. В чем заключаются преимущества «Виртуального оператора»? Насколько оперативно будет осуществляться запись пациентов на прием к врачам? На эти и другие актуальные вопросы отвечает министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
- Олег Николаевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о новом Едином колл-центре.
- В нашем регионе идет развертывание "Единого колл-центра", который будет нацелен на улучшение доступности записи пациента к врачу. В 2024 году министерством здравоохранения Саратовской области планируется закупка чат-бота, он же "Виртуальный оператор".
В состав этого колл-центра и планируется внедрение "Виртуального оператора".
Задачи, которые должен будет решить искусственный интеллект – это обеспечить возможность записи пациента к врачу на удобное время. Освободить очередь предварительной записи, путем обзвона пациентов на подтверждение записи и что немаловажно, напомнить обращающемуся о его записи к врачу. Осуществление работы со списками ожидания - пациенту будет предоставляться запись на максимально короткое время для посещения врача. Важно убрать рутину в работе операторов колл-центров.
- Какие проблемы исправит в будущем эта программа?
-Преимущества этой программы заключаются в том, что «виртуальный помощник» работает круглосуточно, никогда не устает и не уходит в отпуск.
Он мгновенно принимает любое количество обращений и реагирует на них, а также адаптируется под новые задачи буквально за несколько секунд. При этом он всегда идеально вежлив.
Внедрение технологий искусственного интеллекта в медицине – один из главных трендов в мире здравоохранения. ИИ и нейросети способны в корне изменить всю мировую медицину: преобразовать систему диагностики, способствовать разработке новых лекарственных препаратов, повысить качество медуслуг в целом и снизить расходы. В перспективе возможности ИИ практически безграничны.
-До конца этого года планируется окончание строительства нового онкологического центра в Саратове. Как будет организована работа данного учреждения?
-Мы все с нетерпением ждём запуска нового онкодиспансера. Его строительство инициировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, процесс идёт под его патронажем и с его помощью. Губернатор области Роман Бусаргин также постоянно контролирует возведение масштабного объекта.
Введение в строй нового диспансера позволит выйти на нужный уровень обеспеченности онкологическими койками, объединить все существующие онкологические мощности и значительно улучшить качество оказываемой медицинской помощи. За счет большей концентрации диагностических и лечебных служб в одном месте ускорится процесс оказания помощи - от момента обращения пациента до начала лечения.
В новом диспансере сможет получить медицинскую помощь любой житель Саратовской области, у кого подозревают или уже диагностировано злокачественное новообразование.
Это будет современное лечебное учреждение на уровне федеральных центров, на уровне европейских клиник, ничем не уступающее ни по оснащенности медицинским оборудованием, ни по комфорту пребывания, и, разумеется, построенное по последним санитарно-эпидемиологическим требованиям, что включает в себя большие площади в местах нахождения пациентов, просторное фойе, места отдыха, зеленые дворики. Пациентам онкологического профиля, которые часто испытывают депрессивное состояние, это позволит переносить лечение более комфортно.
Перечень диагностического и терапевтического оборудования включает в себя как то оборудование, на котором специалисты работают уже сейчас – компьютерные и магнитно-резонансные томографы, цифровые рентгеновские комплексы, УЗИ-аппараты экспертного класса, низкоэнергетический линейный ускоритель, близкофокусный рентген, аппарат брахитерапии и т.д., так и абсолютно новое оборудование - ПЭТ-КТ, ОФЭКТ (однофотонный эмиссионный компьютерный томограф) и ангиограф.
Также впервые в регионе будет представлен высокоэнергетический линейный ускоритель, который позволит применять методику радиохирургического лечения пациентов с опухолями мозга, почек, поджелудочной железы, т.е. те самые сложные в техническом плане случаи, когда уже невозможно применить обычную стандартную хирургическую технику.
Появятся новые отделения, которых никогда не было ранее: отделение реабилитации, отделение онкогематологии и отделение урологии.
Таким образом, в одном месте сконцентрируется вся онкопомощь для нашего региона.
-Для эффективной работы нового современного лечебного учреждения нужны соответствующие кадры. Откуда будете брать специалистов?
-Вопросом подбора и обучения специалистов мы занимаемся с момента закладки фундамента нового онкодиспансера.
Были выделены места в целевой ординатуре врачей совершенно разных специальностей: онкологи, хирурги, урологи, патологоанатомы, эндоскописты, рентгенологи и др. Мы принимаем на работу в онкодиспансер молодых специалистов уже третий год.
Только в этом году к онкодиспансер пришли 17 человек. Они отучились восемь лет, получили багаж ценных теоретических и практических знаний, который позволил определиться с направлением работы в онкологической службе региона.
По различным подразделениям онкодиспансера получили распределение врачи-онкологи, рентгенологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи эндоскопической диагностики, врач-радиолог, торакальный хирург, уролог и хирург-онколог. Разумеется, сохранится и весь коллектив.
Также, благодаря региональной программе, недалеко от нового онкодиспансера возводится служебное жилье для врачей-онкологов, которые переезжают к нам для работы из других регионов. Таким образом, благодаря комплексному подходу и поддержке со стороны Вячеслава Володина, мы полностью готовы к тому, чтобы войти в новое помещение и начать там работать!
-В Хвалынске планируется строительство новой современной больницы. Региональному министерству здравоохранения поручено начать проектирование, чтобы уже летом следующего года приступить к работам. Расскажите, пожалуйста, своё видение, в частности, какие первостепенные задачи намечены в этом направлении?
-Как справедливо заметил Вячеслав Володин в ходе недавней встречи с врачами Хвалынской центральной районной больницы, без строительства новой современной больницы и служебного жилья для медработников не будет развития района. Старые корпуса устарели. Здесь нет возможностей для развития передовой медицины, ощущается нехватка врачей.
Спикером инициировано строительство новой современной больницы со стационаром, диагностическим центром, собственной подстанцией скорой помощи, а также служебного жилья для врачей и медперсонала. Эту новость мы восприняли с большим воодушевлением, и уже сейчас администрация района определяется с земельным участком под строительство, профильные специалисты министерства здравоохранения начинают разработку медико-технического задания для проектирования, чтобы летом следующего года приступить к работам.
-Каким образом сейчас решается вопрос увеличения заработной платы врачей ЦРБ?
-Давайте рассмотрим вопрос немного шире. Нехватка кадров в системе здравоохранения, в том числе и на селе ощущается по всей стране, наш регион не исключение. На федеральном и на региональном уровне принимается целый комплекс мер по устранению кадрового дефицита и привлечению кадров в районных больницах. Большое внимание уделяется медикам на региональном уровне нашим губернатор Романом Бусаргиным.
Для закрепления медработников на местах оказываются ряд мер - повышение окладов на 25% за работу в сельской местности, единовременные выплаты за первый, второй, третий год работы в размере: 40,0 тыс. руб., 35 тыс. руб., 30 тыс. рублей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сельской местности, а также расходов по ипотеке на приобретение жилых помещений и за аренду жилья.
Кроме жилья, серьезный стимул для трудоустройства – уровень заработной платы. В частности, рост средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в текущем году относительно уровня 2022 года составил 10,9%. Кроме того, с 1 января 2023 года Правительством РФ установлена специальная социальная выплата отдельным категориям медработников, оказывающим медицинскую помощь, включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования. Аналогичная выплата с 1 октября этого года установлена постановлением Правительства Саратовской области отдельным категориям медработников, оказывающим медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования.
С 1 октября 2023 года повышены параметры заработной платы молодых специалистов: врачам - с 31 100 руб. до 39 250 руб., среднему медперсоналу – с 19 000 руб. до 23 860 руб.
Однако заработная плата – не единственный фактор, который влияет на принятие решения, в частности, и молодых специалистов. Немаловажным для сотрудников лечебных учреждений является и создание достойных условий труда, наличие нового, современного оборудования, возможность использования новейших информационных технологий. За три года для районных больниц приобретено более 3,5 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе тяжелого диагностического, 314 санитарных автомобилей. На сегодняшний день все медицинские организации и их структурные подразделения оснащены компьютерной техникой и подключены к Интернету.
Убежден, что эти меры поддержки, наряду с продолжающейся модернизацией лечебных учреждений, в том числе расположенных и в отдаленных районах, их оснащением современным оборудованием, производимым ремонтом и возведением новых ФАПов в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Владимиром Путиным, помогут привлечь на село специалистов, преодолеть кадровый голод, обеспечить оказание качественной медицинской помощи на селе.