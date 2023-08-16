В Саратовской области открылась охота на европейского барсука

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Сегодня, 15 августа, в Саратовской области на территории охотничьих угодий открывается спортивно-любительская охота на европейского барсука.Сезон продлится по 31 октября включительно.Напоминаем, что на территории региона также обитает азиатский барсук, который занесен в Красную книгу из-за своей малочисленности и охраняется государством.По всем вопросам звоните в комитет по тел. 51-22-48 и 50-33-03.Напоминаем саратовским охотникам о соблюдении всех необходимых мер безопасности.