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В Саратовской области открылась охота на европейского барсука

Известный собеседник
В Саратовской области открылась охота на европейского барсука


Сегодня, 15 августа, в Саратовской области на территории охотничьих угодий открывается спортивно-любительская охота на европейского барсука.

Сезон продлится по 31 октября включительно.

Напоминаем, что на территории региона также обитает азиатский барсук, который занесен в Красную книгу из-за своей малочисленности и охраняется государством.

По всем вопросам звоните в комитет по тел. 51-22-48 и 50-33-03.

Напоминаем саратовским охотникам о соблюдении всех необходимых мер безопасности.