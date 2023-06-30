Денис Давыдов: В центр поддержки участников СВО обратились более 800 граждан

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Региональный центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей теперь располагается по одному адресу с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». О том, как осуществляется поддержка участников СВО, какая именно помощь оказывается, мы побеседовали с-Центр поддержки участников СВО и членов их семей, созданный по инициативе губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина, работает с середины марта этого года. Выстроена межведомственная работа по принципу «одного окна» – все поступающие обращения направляются в те ведомства, в чьи полномочия входит их решение, специалисты контролируют их исполнение.На сегодня в центр поддержки обратились более 800 человек, по большей части вопросы решаются. Чаще всего интересуют вопросы по льготам для родственников участников СВО, помощь в решении социально-бытовых вопросов, меры социальной поддержки.В качестве примера межведомственного взаимодействия могу привести следующую ситуацию. В центр обратилась жена участника СВО из Саратова, которой потребовался ремонт подтекающей трубы. Сотрудники центра связались с ТСЖ, которое обслуживает дом, ремонт был оперативно произведен. Социально-бытовые вопросы решаются совместно с администрациями муниципальных районов, волонтерскими организациями. В нашей области есть много неравнодушных людей из сферы бизнеса, которые также оказывают благотворительную помощь как участникам специальной военной операции, так и их семьям.Хочу напомнить, что с 5 июня Центр поддержки участников СВО и членов семей располагается на базе филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области по адресу: ул. Киселева, 30/34.-Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» заработал в нашем регионе с 1 июня. Направления его деятельности – персональное сопровождение и оказание содействия в получении мер поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, семьям погибших бойцов. Причем сопровождение комплексное – от психологической помощи, социальной адаптации, юридической помощи до медицинской реабилитации, трудоустройства и обучения.У нашего министерства с фондом выстроено конструктивное взаимодействие. На площадке фонда ведут прием специалисты службы занятости, социальной защиты. Это направление находится на контроле у заместителя Председателя Правительства области Сергей Игоревича Егорова.-Как я уже говорил, региональный центр полностью выстроил межведомственное взаимодействие с профильными учреждениями, в том числе медицинскими. Что касается работы филиала фонда «Защитники Отечества», коллеги сотрудничают по вопросам медицинской реабилитации с Саратовским областным клиническим госпиталем для ветеранов войн, с Центром адаптации и реабилитации инвалидов «Парус Надежды», а также с благотворительным фондом «Память поколений». Кроме того, в фонде проводятся социально-ориентированные мероприятия, направленные на адаптацию участников СВО.-Оказание бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан – безусловно, важное направление работы исполнительных органов области, их подведомственных учреждений. Также льготники могут обратиться к адвокатам, участникам государственной системы оказания бесплатной юридической помощи.Напомню, право на получение этой меры поддержки имеют малоимущие граждане, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, неполные семьи, а также дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Юридическая помощь оказывается и участникам специальной военной операции и членам их семей.Министерство труда и социальной защиты оказывает консультативную помощь по вопросам мер социальной поддержки, организации отдыха и оздоровления детей, социального обслуживания на дому и другим вопросам в пределах своей компетенции.Адвокаты, участвующие в системе, оказывают юридическую помощь по таким вопросам, как, например, защита прав потребителей в части предоставления коммунальных и медицинских услуг, установление фактов, имеющих юридическое значение, отказ работодателя в заключении трудового договора, взыскание заработка и так далее.Со списком адвокатов, а также порядком обращения можно ознакомиться на официальном сайте министерства в разделе «Гражданам о мерах социальной защиты и мерах социальной поддержки», в том числе информацию можно получить в учреждениях социальной защиты и занятости.