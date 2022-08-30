Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»

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- Форум завершится 30 августа пленарной встречей. В целом тот участок пути, который прошли, оцениваю положительно. В этом году как никогда было самое широкое живое обсуждение всех вопросов, стоящих перед отраслью. Мы практически перестали говорить о том, чего достигли. Две недели сообществом обсуждались проблемы, которые предстоит решить. За эти дни на площадках форума сумели высказаться 20 тысяч человек. Это педагоги, воспитатели, преподаватели вузов, родители, общественные деятели. Поэтому по большому счету министерство образования смогло получить огромный срез того, что хорошо, что плохо. Приведу пример. Он касается в первую очередь дополнительного образования. По итогам обсуждения темы мы увидели, что оценка родителями допобразования сегодня скорее колеблется в сторону минуса, чем плюса. Прежде всего такой показатель получен по причине недостаточной доступности кружковых занятий. Мы наращиваем их количество, но востребованность так высока, что даже прилагаемых министерством усилий недостаточно. Поэтому по статистике, по федеральным цифрам, у нас все хорошо, а обратная связь показывает другую картину, и вопрос предстоит решать.- Я бы не одно нововведение выделил. Первое касается понятия "услуга", которое, наконец-то, упразднили. По поводу него в прошлый раз говорил, что сообщество было против с момента появления понятия. Мы с этим определением боролись. В значении слова "услуга" было неправильное позиционирование школы, педагогов в современном обществе.Второе важное нововведение связано с воспитательной работой. Подчеркиваю, что в Саратовской области от этого никогда не уходили, но тема была на вторых ролях. Сегодня поняли, насколько важна роль воспитателя в современной школе. Поэтому всячески приветствую появление в общеобразовательных учреждениях должности "советник" по воспитательной работе. Нам их не только обучили, мы конкурс среди данных специалистов провели. Значительная часть заработной платы советников состоит из федеральных денег. То есть важность этой должности понимают на уровне правительства России и готовы финансово поддерживать зарождающийся институт независимо от того, может ли в денежном плане участвовать регион. В результате в саратовских школах будут работать около 850 советников директоров по воспитательной работе. В регионе 5 место в России по соотношению тех, кто хотел на эту должность, к количеству мест, которые нам выделили. Конкурс был очень серьезный. Знаю, не прошедшие отбор сожалеют о результатах конкурса.Было свыше 2 тысяч желающих. Первый этап прошли 1270 человек. В результате советниками стали 849 человек. Тех, кто эту должность не занял, мы из виду не потеряем, продолжим с ними работать.Еще одно по-настоящему революционное новшество связано с ограничением требований отчетов от учителей. Говорил в прошлый раз и повторяю: нам всем придется перестроиться. Раньше воспринимали школу (и поэтому она больше была под ударом) как источник знаний по любой проблеме. Педагог должен был отчитываться по каждому вопросу. Теперь законодательство прописало строгий перечень требований к учителям. Это будет болезненная перестройка для органов управления, - я прекрасно понимаю. Но очень благодарен министру просвещения России Сергею Кравцову за то, что он продавил эту идею и сформировал избыточный перечень требований. Это очень важно. Но с другой стороны мы должны понимать, что есть вложения в инфраструктуру, в воспитательную работу, нас избавили от лишних бумаг. Остается одно - оправдать все эти вложения знаниями наших учеников.- Проблема для саратовской школы достаточно непростая. Но определенные положительные тенденции мы видим. Прежде всего, конечно, надо сделать так, чтобы педагогическая профессия среди молодежи стала престижной. Чтобы приход молодого человека в школу воспринимался как личный успех, что его статус социальный высок. Приведу простые цифры из сферы среднего специального образования. Сеть педагогических колледжей региона полностью сохранена. В этом году наблюдается конкурс из 5 желающих на 1 место. Еще 3 года назад эта картина была мечтой. Повторю, что также впервые за несколько лет в тройку востребованных профессий СГУ вошли педагогические специальности. Кроме того во всех районах созданы психолого-педагогические классы. Из них будут отбираться дети, склонные к педагогике. Подчеркну важный момент: министерство образования готово внести изменения в региональное законодательство, предусматривающие обеспечение выпускников только этих классов целевыми направлениями в педагогические вузы. Делается это для их возвращения в образовательные структуры на родине. Еще мы отмечаем небывалое количество молодых специалистов, которые придут в этом году в образовательные учреждения Саратовской области. Прекрасно понимаю, что пока это только тенденция. Проблемы педагогического дефицита и старения кадров никуда не делись. Но есть первые положительные результаты. Они обнадеживают тем, что потери по педагогическим кадрам будут в скором времени восстановлены и пойдет нормальная смена поколений.